مشاهد صادمة للاعبي موناكو قبل مباراتهم بدوري الأبطال.. عراة الصدور ويتصببون عرقا

Monaco's players celebrate after a goal during the French L1 football match between AJ Auxerre and AS Monaco at the Stade de l'Abbe-Deschamps in Auxerre, central France, on September 13, 2025.
موناكو يخوض مباراته مع مضيفه بروج في الجولة الأولى من أبطال أوروبا بعد ساعات قليلة فقط على وصوله (الفرنسية)
Published On 18/9/2025
آخر تحديث: 16:56 (توقيت مكة)

أُرجئ سفر فريق موناكو -ثالث الدوري الفرنسي للموسم الماضي- إلى بلجيكا حتى اليوم الخميس بسبب عطل فني في الطائرة، مما يعني أنه سيخوض مباراته مع مضيفه بروج في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ساعات قليلة فقط من وصوله.

وكان من المفترض أن يسافر فريق الإمارة الفرنسي مساء أمس الأربعاء، لكن "عطلا في مكيف الهواء حال دون إقلاع الطائرة من نيس"، وذلك وفق ما أفاد به مندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، تزامنا مع انتشار صور للاعبي موناكو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم عراة الصدور ويتصببون عرقا داخل الطائرة.

وقال نادي موناكو إن وفده لم يتمكن من الإقلاع من مطار نيس في وقت متأخر بعد ظهر أمس الأربعاء بسبب "عطل فني في الطائرة".

وأجبر هذا العطل الفني الفريق -الذي غادر مطار نيس قبيل الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي- على العودة إلى مركز لاتوربي للتمارين، حيث عقد المؤتمر الصحفي التقليدي المخصص للمباراة، الذي كان من المقرر إقامته في ملعب بروج أمس.

المصدر: وكالات

