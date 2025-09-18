مشاهد صادمة للاعبي موناكو قبل مباراتهم بدوري الأبطال.. عراة الصدور ويتصببون عرقا

أُرجئ سفر فريق موناكو -ثالث الدوري الفرنسي للموسم الماضي- إلى بلجيكا حتى اليوم الخميس بسبب عطل فني في الطائرة، مما يعني أنه سيخوض مباراته مع مضيفه بروج في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ساعات قليلة فقط من وصوله.

وكان من المفترض أن يسافر فريق الإمارة الفرنسي مساء أمس الأربعاء، لكن "عطلا في مكيف الهواء حال دون إقلاع الطائرة من نيس"، وذلك وفق ما أفاد به مندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، تزامنا مع انتشار صور للاعبي موناكو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم عراة الصدور ويتصببون عرقا داخل الطائرة.

🚨🚨AS MONACO ❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné ! 😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

وقال نادي موناكو إن وفده لم يتمكن من الإقلاع من مطار نيس في وقت متأخر بعد ظهر أمس الأربعاء بسبب "عطل فني في الطائرة".

وأجبر هذا العطل الفني الفريق -الذي غادر مطار نيس قبيل الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي- على العودة إلى مركز لاتوربي للتمارين، حيث عقد المؤتمر الصحفي التقليدي المخصص للمباراة، الذي كان من المقرر إقامته في ملعب بروج أمس.