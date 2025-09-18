قطر تستضيف كأس الخليج تحت 17 عاما

في قطر، تنطلق السبت المقبل كأس الخليج تحت 17 سنة والتي تستمر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتجمع تحت رايتها أبرز المواهب الناشئة في منطقة الخليج العربي للتنافس على لقب البطولة، التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وتشهد البطولة إقامة 15 مباراة في اثنين من الملاعب، هما ملعب "حمد الكبير" وملعب "سحيم بن حمد"، اللذان يتميزان بسهولة الوصول والإتاحة، مما يضمن تجربة خالية من العوائق للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وتضم الفرق المشاركة 8 منتخبات خليجية، وقد قسمت هذه المنتخبات إلى مجموعتين.

ويتصدر المنتخب القطري ممثل الدولة المضيفة المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الإمارات وعمان واليمن.

بينما يتصدر منتخب العراق المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين والكويت.

وتنطلق البطولة في 20 سبتمبر/أيلول في ملعب حمد الكبير، بمباراة تجمع منتخبي العراق والكويت، ويستهل العنابي تحت 17 سنة مشواره في البطولة عندما يواجه نظيره اليمني في 21 سبتمبر/أيلول على ملعب حمد الكبير.

وقبل أيام، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة انطلاق مبيعات تذاكر المباريات عبر قسم التذاكر بالموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، حيث ستتوفر جميعها على شكل تذاكر رقمية وبسعر 10 ريالات قطري (2.5 دولار)

ويشار إلى أن استضافة كأس الخليج تحت 17 سنة قطر 2025 تأتي ضمن موسم كروي حافل في البلاد، مع باقة من البطولات المقرر إقامتها في الربع الأخير من العام الجاري.

وتستضيف الدوحة أيضا، كأس العالم تحت 17 سنة، التي يشارك فيها المنتخب القطري ممثل الدولة المضيفة، إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات، وتقام في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع المسابقات في أسباير زون، مركز التميز الرياضي الرائد في قطر والمنطقة.

إعلان

ويختتم العام رياضيا في قطر باحتضان كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.