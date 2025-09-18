شاهد.. جمهور الرجاء المغربي يتضامن مع غزة بأغنية "رجاوي فلسطيني"

عبّر جمهور نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم مساء الأربعاء عن تضامنه مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة عبر ترديد الأغنية الشهيرة "رجاوي فلسطيني".

ورفعت جماهير الرجاء الأعلام الفلسطينية في المدرجات خلال مباراة فريقه ضد فريق الجيش الملكي ضمن منافسات الدوري المغربي الممتاز، في ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وردد جمهور الرجاء خلال المباراة هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية، منها أغنية "رجاوي فلسطيني" التي أنتجت عام 2019 وتساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية.

وتحرص فرق كرة القدم المغربية، خاصة الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي، على رفع أعلام فلسطين بمدرجات الملاعب وترديد شعارات وأغان داعمة للقضية الفلسطينية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 65 ألفا و62 قتيلا، و165 ألفا و697 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.