جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

يعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية كل عام أحد أكثر اللحظات المنتظرة في تقويم كرة القدم العالمية، وتتجه الأنظار نحو المرشحين الـ30 الذين سيختار منهم واحد لخلافة الإسباني رودري.

تُكرّم هذه الجائزة، التي تُقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956، أفضل لاعبي كرة القدم في الموسم الماضي. وبينما ترك الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بصمتهما في تاريخ الحفل، يُشارك جيل جديد في صنع هذا التاريخ.

وتحتدم المنافسة بين موهبة برشلونة لامين جمال وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، الذي تعتبره الأوساط الكروية في فرنسا المرشح الأوفر حظا للظفر بالجائزة.

The 6️⃣9️⃣th ceremony of the Ballon d’Or 📍 Paris, Théâtre du Châtelet 📅 September, 22nd 2025@UEFA #ballondor pic.twitter.com/6fkV7BhUNT — Ballon d'Or (@ballondor) May 19, 2025

موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025

سيقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 الاثنين 22 سبتمبر/أيلول في مسرح شاتليه في باريس الذي استضاف هذا الحدث لعدة سنوات.

ومن المقرر أن ينطلق حفل جائزة الكرة الذهبية الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، وسيتم الكشف عن كل جائزة من الجوائز الفردية على حدة وصولا إلى جائزة الكرة الذهبية.

قنوات البث المباشر والحي لحفل جائزة الكرة الذهبية

beIN Sports NEWS HD

معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية

يعتمد منح الجائزة المرموقة على 3 معايير أساسية:

الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف

على كل صحفي تصنيف أفضل 10 لاعبين لديه. كل مركز يمنح نقاطا للاعبين. اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يُمنح جائزة الكرة الذهبية.

الأول: 15 نقطة

الثاني: 12 نقطة

الثالث: 10 نقاط

الرابع: 8 نقاط

الخامس: 7 نقاط

السادس: 5 نقاط

السابع: 4 نقاط

الثامن: 3 نقاط

التاسع: نقطتان

العاشر: نقطة واحدة

قائمة الجوائز الممنوحة خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2025

ستمنح النسخة الـ69 من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 13 جائزة، 6 منها للسيدات، و6 للرجال، وواحدة للمنافسة المختلطة.

جائزة الكرة الذهبية للرجال

جائزة الكرة الذهبية للسيدات

كأس كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

كأس ياشين للسيدات (أفضل حارس مرمى)

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب لفريق رجال)

جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدرب للسيدات)

أفضل ناد رجالي

أفضل ناد نسائي

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف في العام)

جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة في العام)

جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم)

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2025

أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

لامين جمال (إسبانيا، برشلونة)

عثمان ديمبيلي (فرنسا، باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا، باريس سان جيرمان)

ديزيريه دوي (فرنسا، باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي)

دينزل دومفريز (هولندا، إنتر)

سيرهو غيراسي (غينيا، بوروسيا دورتموند)

فيكتور غيوكيريس (السويد، سبورتنغ لشبونة/ أرسنال)

إيرلينغ هالاند (النرويج، مانشستر سيتي)

جود بيلينغهام (إنجلترا، ريال مدريد)

هاري كين (إنجلترا، بايرن ميونخ)

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا، نابولي/باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا، برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين، ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين، إنتر)

كيليان مبابي (فرنسا، ريال مدريد)

سكوت مكتوميناي (أسكتلندا، نابولي)

نونو مينديز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

مايكل أوليسي (فرنسا، بايرن ميونخ)

كول بالمر (إنجلترا، تشلسي)

بيدري (إسبانيا، برشلونة)

رافينيا (البرازيل، برشلونة)

ديكلان رايس (إنجلترا، أرسنال)

فابيان رويز (إسبانيا، باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (مصر، ليفربول)

فيرجيل فان دايك (هولندا، ليفربول)

فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)

فيتينيا (البرتغال، باريس سان جيرمان)

فلوريان فيرتز (ألمانيا، ليفركوزن/ليفربول)

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025

وفقًا لشركة أفيسيا الاستشارية التي تستخدم نموذج ذكاء اصطناعي مُعتمد على آلاف قواعد البيانات الرياضية، يُفترض أن يكون عثمان ديمبيلي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وتبلغ حظوظ مهاجم باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، 72% في الفوز بجائزة فرانس فوتبول، بحسب حسابات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شركة أفيسيا، والتي كشفت عنها صحيفة لوباريزيان.

وخلف الفرنسي يأتي لامين جمال نجم برشلونة بنسبة نجاح تبلغ 56%، ويتقدم بفارق ضئيل على فيتينيا، لاعب آخر من باريس سان جيرمان (40%)، ثم محمد صلاح (39%) ورافينيا (33%).

قائمة الفائزين بالكرة الذهبية