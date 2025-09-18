برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يفتقد فريق برشلونة الإسباني خدمات نجمه لامين جمال في مباراته الافتتاحية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لكنه استعاد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ بعد تعافيه من الإصابة.

وأعلن عن قائمة الفريق المسافرة لإنجلترا بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك أمس الأربعاء، قبيل صعود اللاعبين إلى الطائرة لملاقاة فريق المدرب إيدي هاو.

ولم يكن جمال ضمن المختارين، إذ يواصل الجناح الإسباني المتألق تعافيه من إصابة في منطقة العانة أجبرته على الغياب عن فوز برشلونة الكاسح بسداسية نظيفة على فالنسيا في الليغا الأحد الماضي.

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد

تقام المباراة اليوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد:

bein sports 1

bein sports englisg 1

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة لمباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد على موقع الجزيرة نت.

وبخلاف غياب جمال، الذي بدأ الموسم بقوة بإحرازه هدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين في الدوري، قال برشلونة اليوم الأربعاء إن أليخاندرو بالدي وغافي خارج التشكيلة أيضا إلى جانب الغائب منذ فترة طويلة مارك-أندريه تير شتيغن، لكن فرينكي دي يونغ أصبح متاحا للمشاركة.

وودع برشلونة البطولة من الدور قبل النهائي الموسم الماضي بينما عاد نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد فشله في التأهل إلى نسخة الموسم الماضي.