جائزة الكرة الذهبية.. التوقعات والمعايير الجديدة

بعد أيام، تستضيف باريس حفل الكرة الذهبية، حيث تحتدم المنافسة بين موهبة برشلونة لامين جمال وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، الذي تعتبره الأوساط الكروية في فرنسا المرشح الأوفر حظا للظفر بالجائزة.

ويستعد مسرح شاتليه، في قلب باريس، على بُعد أمتار قليلة من كاتدرائية نوتردام من احتضان حفل الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، التي سعت إلى الحفاظ على السرية حتى النهاية لتجنب أي تسريبات والحفاظ على التشويق.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنه لن يعرف أحد نتيجة التصويت، ولا حتى الفائز، إلا بعد ساعات متأخرة من ليلة 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

قبل عام، تفوق رودري لاعب مانشستر سيتي بشكل مفاجئ على نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي كان المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، مما أثار غضب ريال مدريد لشعوره بالظلم وقرر عدم حضور الحفل.

منافسة شديدة بين النجمين

هذا العام، بلغ التنافس ذروته، فرغم أن فرنسا تعتبر ديمبيلي المرشح الأوفر حظا، فإن لامين جمال قد يطيح بلاعب سان جيرمان.

ويُمثل موهبة برشلونة، البالغ من العمر 18 عاما، التهديد الرئيسي للاعب الدولي الفرنسي، الذي قدم موسما رائعا، مُكرسا نفسه قائدا لفريق باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا الذي طال انتظاره، والثلاثية المحلية وكأس السوبر الأوروبي، وبلوغ النادي نهائي مونديال الأندية.

وتشير الصحيفة إلى أن النادي الباريسي ضغط خلف الكواليس لاختيار "الناموسة" كأفضل لاعب في العالم، خوفا من أن يُصوت لاعبوه التسعة المتواجدين ضمن قائمة المرشحين الـ30 لصالح جوهرة برشلونة.

ويحتكر بطل أوروبا القائمة بتسعة مرشحين هم: ديمبيلي، وجواو نيفيز، وفيتينيا، وفابيان رويز، وديزيري دويه، ونونو ميندي، وأشرف حكيمي، وجيانلويجي دوناروما (حارس مانشستر سيتي حاليا)، وخفيتشا كفاراتسخيليا.

ومن المتوقع أن تكون منافسة ديمبيلي وجمال مثيرة، إذ لن يعرف أي منهما فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم إلا في الساعة العاشرة والنصف مساء تقريبا يوم 22 سبتمبر/أيلول.

تغييرات جديدة

في العام الماضي، استاءت مجلة "فرانس فوتبول" من تسريب اسم الفائز بالجائزة قبل ساعات من الحفل، مما أدى إلى مقاطعة ريال مدريد الحفل.

وأُلغي تقليد إجراء مقابلات مع الفائزين بالجوائز حفاظا على الشفافية والتشويق، إذ كان من الشائع أن يتجنب العديد من المرشحين السفر إلى باريس بعد علمهم باستبعادهم.

وتقرر أن يكون هناك 100 صوت بدلا من 170 صوتا سابقا، مما زاد من تنوع قاعدة التصويت.

كما سيكون "الأداء الفردي والحاسم" أهم من اللعب النظيف والأداء الجماعي، ما يعزز فرص جمال في الفوز بالكرة الذهبية على الرغم من عدم فوزه بدوري أبطال أوروبا.

قد يصبح ديمبيلي ثاني فرنسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا القرن، بعد كريم بنزيمة، الذي فاز بها بسهولة عام 2022.

في الوقت نفسه، يرغب لامين جمال، الذي أعلن الأسبوع الماضي أن هدفه ليس الفوز بلقب واحد بل عدة ألقاب في إحداث ضجة إعلامية، على الرغم من أن فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا سيؤثر سلبيا على آراء الصحفيين الذين يحق لهم التصويت.

ويُعتبر لاعبون مثل فيتينيا وأشرف وفابيان مرشحين محتملين للظفر بالجائزة، نظرا لأدائهم المتميز مع سان جيرمان.

أما الجديد الأبرز هذا العام هو المساواة بين فئتي الرجال والنساء، حيث ولأول مرة، ستمنح جائزة الكرة الذهبية الجوائز نفسها للرجال والنساء، وهي خطوة أخرى نحو تقليص الفجوة بين الجنسين.

باقي الجوائز

تشير الصحيفة إلى أن جميع المؤشرات ترجّح فوز حارس سان جيرمان السابق بجائزة أفضل حارس، على الرغم من أن دوناروما أعلن رسميا انتقاله إلى مانشستر سيتي في أغسطس/آب.

كما سيُختار دويه، إن لم تحدث أي مفاجآت، كأفضل لاعب شاب في العالم، ولويس إنريكي، مبدئيا، كأفضل مدرب في الموسم الماضي، والتي كانت ستكون مثالية لو تغلب على تشلسي في نهائي كأس العالم للأندية.