الأهلي والهلال بالدوري السعودي.. موعد المباراة والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

تعد مباراة الأهلي والهلال واحدة من أبرز مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

يعود الفريقان من المنافسات على المستوى القاري في دوري أبطال آسيا، وهما يحملان زخما من الانتصارات الدرامية ولكنهما حريصان على تأكيد هيمنتهما على الصعيد المحلي.

ويدخل الأهلي والهلال هذه المباراة بمعنويات عالية بعد فوزيهما المثيرين 4-2 على ناساف الأوزبكي والدحيل القطري 2-1 الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

تقام المباراة غدا الجمعة 19 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء" في جدة.

وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت أبو ظبي.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي والهلال

قنوات ثمانية السعودية (تعليق فهد العتيبي)

بدأ الأهلي مشواره في دوري هذا الموسم بشكل مطرد، حيث حقق فوزا وتعادلا، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

ولم يخسر الفريق المضيف في 6 مباريات في كل المسابقات، وهي السلسلة التي بدأت بالفوز 5-1 على القادسية قبل الفوز على النصر بركلات الترجيح في كأس السوبر السعودي.

خلال هذه الفترة، سجلوا 12 هدفًا وحافظوا على نظافة شباكهم في مباراتين متتاليتين بالدوري.

وتحت قيادة المدرب الجديد سيموني إنزاغي، سيسعى عملاق الرياض، الذي احتل المركز الثاني الموسم الماضي، إلى المنافسة على اللقب.

بدأ "الزعيم" موسمه بفوز 2-0 على أرضه على الرياض، بهدفين من متعب الحربي ومالكوم، وتعادل 2-2 مع القادسية.

المواجهات السابقة بين الهلال والأهلي

عدد المباريات في جميع البطولات 72

فوز الهلال بـ28 مباراة

فوز الأهلي بـ22 مباراة

تعادلا في 22 مباراة

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الهلال

ميندي. مجرشي، ديميرال، إيبانيز، هوساوي، كيسيه، الجهني، البريكان، ميلوت، محرز، توني.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الأهلي

بونو، اليامي، تمبكتي، كوليبالي، هيرنانديز، سافيتش، نيفيز، ناصر الدوسري، مالكوم، نونيز، سالم الدوسري.