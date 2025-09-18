اعتداءات جسدية وألفاظ نابية.. سلوك صادم لبعض المدربين بالدوري التونسي

فتحت منافسات الدوري التونسي للمحترفين أبواب الجدل على مصراعيها -حول سلوك عدد من المدربين وتوتر علاقتهم مع اللاعبين- مما أفضى إلى كثير من الاشتباكات والاعتداءات المادية واللفظية أثناء المباريات وبعدها.

وقد فجّر ماهر الكنزاري (مدرب الترجي) وفوزي البنزرتي (مدرب الأفريقي) ضجة قوية نهاية الأسبوع الماضي بعد السقوط في تصرفات لقيت موجة استنكار واسعة عبر منصات التواصل، واعتبر الكثير من الملاحظين أنها تعكس المناخ المشحون داخل عدد من أندية الدوري والعلاقة المتوترة بين اللاعب والمدرب.

وشهدت مباراة الملعب التونسي والترجي (حامل اللقب) -والتي انتهت بفوز الأول (1ـ 0)- حادثة صادمة بعدما شتم مدرب الترجي لاعبه شهاب الجبالي بألفاظ نابية جدا اعتراضا منه على خطأ في تمرير الكرة ارتكبه لاعب خط الوسط.

استنكار ومطالبة بعقوبات رادعة

ولم تمر ألفاظ السباب -التي التقطتها القناة الناقلة للمباراة مباشرة، وتداولها عدد من النشطاء على منصات التواصل- دون أن تفرز زلزالا من ردود الأفعال العنيفة والمنددة بما أتاه الكنزاري لا فقط تجاه لاعبه وإنما أيضا إزاء متابعي المباراة على شاشات التلفزيون.

وأفرزت الشتائم التي وجهها مدرب الترجي (بطل الدوري 34 مرة) إلى لاعبه غضبا عارما من قبل المتابعين، إذ اعتبر كثيرون أن ما حدث مرآة عاكسة للواقع المتردي لكرة القدم في تونس، ونتيجة آلية لاستهانة اتحاد كرة القدم بردع مرتكبي تلك التجاوزات سواء كانوا مدربين أو مسؤولين أو غيرهم.

وطالب نشطاء على منصات التواصل بفرض عقوبة الإيقاف عن النشاط فوريا ضد الكنزاري حتى النظر في ما نسب إليه، واتخاذ العقوبات المناسبة لتلك الحادثة.

ولم يعلق الترجي حتى الآن على الحادثة، ولكن مصادر قريبة من النادي قالت إن مجلس الإدارة سينتظر نهاية التحقيق الذي تقوم به لجنة الأخلاق والانضباط في رابطة كرة القدم المحترفة قبل الإعلان عن موقفه الرسمي من الحادثة.

ورفض الكنزاري التعليق على الحادثة، لكنه سيدلي بأقواله أمام لجنة الانضباط غدا الجمعة عند مثوله أمام اللجنة للمساءلة بشأن ما صدر عنه في مباراة الملعب التونسي.

وأفاد رئيس رابطة كرة القدم المحترفة في الاتحاد التونسي لكرة القدم بوصيري بوجلال بأن "الكنزاري سيمثل رسميا أمام لجنة الانضباط لمواجهته باللقطات التلفزيونية التي تثبت ما أتاه من ألفاظ تجاه أحد لاعبيه، وبعدها سيتم الإعلان عن القرارات المتوجبة على ذلك السلوك".

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال بوجلال "اللقطة التي أتاها الكنزاري والتقطها التلفزيون صوتا وصورة موجبة للعقوبة لكن قوانين كرة القدم في تونس تمنح مرتكب مثل تلك الأفعال الفرصة للدفاع عن نفسه قبل إصدار أية قرارات، وقد وجهنا الدعوة لمدرب الترجي للمثول أمام لجنة الانضباط يوم الجمعة وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بحسب قوانين المجلة التأديبية".

وحول المطالبة بالإيقاف الفوري عن النشاط ضد الكنزاري، قال رئيس رابطة كرة القدم المحترفة للجزيرة نت "الحالة القانونية للحادثة تمت بناء على التسجيلات التلفزيونية ولم يتم تدوينها من قبل حكم المباراة أو الإشارة لها من قِبل المراقب، وقد وجهت لجنة الانضباط استدعاء للكنزاري بناء على لقطة تلفزيونية، وفي هذه الحالة لا يمكن توقيفه آليا وإنما سيكون له مجال للدفاع عن نفسه ثم اتخاذ إجراء بشأنه".

اعتداء البنزرتي على لاعبه

ولم يتوقف سيل ردود الأفعال في الأوساط الكروية التونسية عند لقطة مدرب الترجي، إذ أفرزت حادثة اعتداء مدرب الأفريقي موجة استنكار واسعة بعدما أظهرت لقطات محاولة البنزرتي ضرب لاعبه غيث الصغير بعد نهاية مباراة الفريق أمام الصفاقسي.

وأثار سقوط الأفريقي في فخ التعادل مع ضيفه الصفاقسي حفيظة البنزرتي -الذي انفجر على لاعبيه بعد صافرة النهاية- قبل أن يدخل في مشادة عنيفة مع غيث الصغير انتهت بركله بقوة، وسط صدمة زملائه وذهول بعض أفراد الجهاز الفني الذين حاولوا تهدئة المدرب.

وفي مباراة سابقة أمام ترجي جرجيس بالدوري، دخل المدرب البالغ من العمر 75 عاما أرض الملعب ولم يتردد في تقريع لاعبيه والتهجم عليهم بسبب ارتكابهم أخطاء في التمركز وتمرير الكرة.

وسبق للبنزرتي، الذي يعد أكثر المدربين التونسيين تتويجا بالألقاب، أن درب منتخب تونس في عدة فترات آخرها في سبتمبر/أيلول 2024، وفي تلك الفترة راجت معلومات حول توتر العلاقة بينه وبين اللاعبين بسبب توجهه بعبارات شتم نحوهم.

وقال البنزرتي -في تصريحات سابقة للجزيرة نت- إن طريقته الصارمة في التدريب لا تعني العداوة مع اللاعبين الذين يكنون له "الاحترام" وفق قوله.

وأضاف البنزرتي "لست من المدربين الذين يتجاوزون الحدود مع اللاعبين ولكن لي طريقتي التي تقوم على الصرامة في التدريب، علاقتي متميزة باللاعبين دون استثناء وما يحدث أثناء المباراة ينقضي بمجرد صافرة النهاية، نحن في آخر المطاف مربّون".

يشار إلى أن منافسات الدوري التونسي شهدت أيضا توتر العلاقة حتى بين المسؤولين واللاعبين، إذ تداولت مصادر إخبارية معلومات حول اشتباك بالأيدي بين مسؤول بفريق النجم الساحلي ولاعب الفريق موسى سنغور.

وذكرت المصادر ذاتها أن مسؤول النجم انتقد لاعب الفريق بعد الخسارة ضد شبيبة العمران في الدوري التونسي، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء بالعنف.

وبعد مضي 6 جولات من الدوري التونسي للمحترفين، يحتل الملعب التونسي صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن كل من الأفريقي والترجي الجرجيسي.