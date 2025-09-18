مدرب سان جيرمان إنريكي يستلهم من الرغبي أسلوبا جديدا

على غير عادته، شاهد المدرب لويس إنريكي الشوط الأول من فوز فريقه باريس سان جيرمان 4-0 في دوري أبطال أوروبا على أتلانتا من المدرجات في ملعب "بارك دي برانس" تماما كما فعل في مباراة لنس بالدوري الفرنسي.

وتابع إنريكي الشوط الأول من مباراة النادي الباريسي ضد أتلانتا من المدرجات، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني. حيث تواصل مع مساعده لاسلكيا لتوجيه فريقه، مما يؤكد حرصه على تغيير أسلوب قيادة الفريق ليكون قادرا على مراقبة اللاعبين وسير اللقاء بشكل أفضل.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنّ المدرب الإسباني طبق الفكرة أولا أمام لنس وحقق نجاحا كبيرا، ليكررها ضد أتلانتا، حيث ظهر فريقه كآلة هجومية في الشوط الأول وسحق خصمه الإيطالي.

ويبدو أن الرغبي هو سلاح إنريكي المقبل من أجل إحداث ثورة جديدة في عالم كرة القدم، ذلك أن تصريحاته الأخيرة توضح ذلك جليا.

يقول إنريكي "منذ فترة، رأيتُ مدربي الرغبي يحللون المباريات من منظور مختلف تماما. أُحبّذ فكرة السعي إلى هذا التحسين. كنتُ أرغب بمشاهدة الشوط الأول من المدرجات، وكان الأمر رائعًا. إنه مختلف".

وأضاف "يُمكنني التحكم بكل شيء. إنه خيار مثير للاهتمام سأستخدمه في المستقبل. بعد ذلك، يُمكنك إلقاء محاضرة استراحة الشوط الأول ببراعة، لأنك شاهدت بالضبط من لعب بشكل جيد على أرض الملعب. لدينا الكثير من المعلومات المباشرة".

في الفيلم الوثائقي "ليس لديك فكرة.."، توقع أن "مستقبل كرة القدم سيكون معتمدا على المدرب في المقام الأول، الذي يتحكم بكل شيء. سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لي. سيُسبب صدمة كهربائية خفيفة للاعبين، وهذا مثالي".

لن أكررها خارج ملعبي

يقول إنريكي "لا أجرؤ على مشاهدة المباريات من المدرجات خارج أرضي حفاظا على سلامتي البدنية".

إعلان

بعد الفوز 4-0 على أتالانتا، سأل الصحفي داني جيل لويس إنريكي عن عادته الجديدة "هناك مباريات صعبة قادمة، في مرسيليا وبرشلونة هل تنوي البقاء في المدرجات خلال الشوط الأول؟"، ورد إنريكي "خارج أرضك؟ لا أعتقد ذلك… لا! لا أجرؤ على المشاهدة خارج أرضي". مشيرا إلى كتفه (خضع لعملية جراحية لعلاج كسر الترقوة الذي أصيب به بعد سقوطه من دراجته في 5 سبتمبر/أيلول "لا أجرؤ على ذلك، خاصةً لسلامتي البدنية، وهي ليست الأفضل".

وأكد أنه لن يكرر تجربة قيادة الفريق من المدرجات خلال مواجهة أولمبيك مرسيليا المقبلة، وذلك لدواع أمنية بسبب حساسية الأجواء في ملعب "فيلودروم".

وأوضح إنريكي أنه من الأفضل عدم حضور بعض المباريات. قائلا "سأشاهدها في الطابق السفلي، وبهذه الطريقة أشعر أيضا بالحماس".

وسبق لمدرب سان جيرمان ابتكار وسائل غير تقليدية في عمله، مثل وضع منصات مرتفعة خلال تدريباته مع سيلتا فيغو لمراقبة اللاعبين من زوايا أفضل، وهو أسلوب تبناه لاحقًا مدربون آخرون مثل يوليان ناغلسمان.

قاعدة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

اللوائح في إسبانيا تمنع أي مدرب من مغادرة دكة البدلاء أثناء المباريات ولا تسمح للمدربين بمشاهدة المباريات من المدرجات إلا في حالات القوة القاهرة.

كما يجب على المدرب الأساسي حضور التدريبات وجميع المباريات التي يخوضها فريقه في أي مسابقة، والجلوس على مقاعد البدلاء طوال المباراة، وتنص المادة 173 من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على ذلك بوضوح.