إسبانيا تعتلي عرش الكرة بالعالم والمغرب الأول عربيا وأفريقيا

صعد المنتخب الإسباني إلى قمة صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمرة الأولى منذ 11 عاما، في حين خرج المنتخب الألماني من المنتخبات الـ10 الأوائل.

إسبانيا تتصدر للمرة الأولى منذ 2014

وتقدم منتخبا إسبانيا وفرنسا للمركزين الأول والثاني، متفوقين على المتصدر السابق المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، حيث لم يسبق للمنتخب الإسباني الصعود لقمة التصنيف منذ يونيو/حزيران 2014

وتراجع المنتخب الألماني من المركز التاسع إلى الـ12، وذلك بعد خسارته في تصفيات كأس العالم أمام نظيره السلوفاكي قبل أسبوعين، لتتقدم عليه منتخبات كرواتيا وإيطاليا والمغرب.

ويحتل المنتخب الكرواتي المركز التاسع في الوقت الحالي، وهو المركز الأخير الذي يمنح صاحبه الوجود في المستوى الأول قبل قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل في واشنطن، وسيضم التصنيف ذو الـ12 فريقا أول 9 منتخبات من تصنيف (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، إضافة إلى المنتخبات الثلاثة المضيفة: أميركا والمكسيك وكندا.

وكان المنتخب السلوفاكي، الذي تغلب أيضا على لوكسمبورغ في التصفيات، ضمن أبرز المتقدمين في الترتيب، إذ صعد 10 مراكز إلى التصنيف 42، بينما تراجع منتخب زيمبابوي 9 مراكز ليصبح رقم 125.

وجاءت منتخبات إنجلترا والبرتغال والبرازيل وهولندا وبلجيكا ضمن باقي المنتخبات الـ10 الأولى في التصنيف.

المنتخبات الـ10 الأوائل:

إسبانيا فرنسا الأرجنتين إنجلترا البرتغال البرازيل هولندا بلجيكا كرواتيا إيطاليا

المنتخبات العربية الـ10 الأوائل: