أيقونة التنس بيورن بورغ.. سنوات من الإدمان والمعارك ضد "الشياطين"

(FILES) Former Swedish tennisman Bjorn Borg attends the trophy ceremony after Spain's Carlos Alcaraz won his men's singles final match against Germany's Alexander Zverev on Court Philippe-Chatrier on day fifteen of the French Open tennis tournament at the Roland Garros Complex in Paris on June 9, 2024.
هيمن السويدي على عالم كرة المضرب بتتويجه في ويمبلدون 5 مرات ورولان غاروس 6 مرات (الفرنسية)
Published On 18/9/2025
آخر تحديث: 20:20 (توقيت مكة)

أسطورة كرة المضرب، السويدي بيورن بورغ، يكشف في سيرته الذاتية التي نُشرت الخميس، عن إصابته بسرطان البروستات، إضافة إلى معاناته من إدمان الكوكايين مما جعله يشعر بـ"خجل شديد".

وفي كتابه الذي حمل عنوان "نبضات القلب: مذكرات"، كشف لاعب كرة المضرب السابق البالغ 69 عاما، أنه قضى سنوات من الإدمان والمعارك ضد "شياطينه".

وكتب عن تجربته الأولى مع الكوكايين في أوائل ثمانينيات القرن الماضي في ملهى "ستوديو 54" في نيويورك "شعرت في المرة الأولى التي تعاطيت فيها الكوكايين، بنشوة تعادل النشوة التي كانت تمنحني إياها كرة المضرب في الماضي".

وكانت أسوأ معاناته عندما عاش في مدينة ميلانو الإيطالية في أوائل التسعينات حينما كان متزوجا من المغنية الإيطالية لوريدانا بيرتي.

وروى قائلا "تأثرنا بشكل سلبي، وكانت المخدرات والعقاقير في متناول أيدينا. انغمست هناك في أعمق أعماق الظلام".

وفي العام 1996، انهار بورغ على جسر في هولندا قبل انطلاق بطولة استعراضية. وعندما استيقظ في المستشفى، كان والده يقف إلى جانبه "لم يقل شيئا، كان الأمر محرجا للغاية. شعرت بخجل شديد"، يستذكر السويدي أثناء ظهوره في برنامج سكافلان على قناة إس في تي السويدية الرسمية.

epa12387094 Copies of Swedish tennis legend Björn Borg's autobiography 'Heartbeats' sit on a table in a bookstore in Stockholm, Sweden, 18 September 2025. EPA/Caisa Rasmussen SWEDEN OUT
كتاب أسطورة كرة المضرب السويدي بيورن بورغ بعنوان نبضات القلب (الفرنسية)

وكشف أيضا في كتابه عن تشخيصه بسرطان البروستات في سبتمبر/أيلول 2023 "لا يزال خطر عودته قائما، وهو أمر سأضطر للتعايش معه لفترة مع قلق عدم المعرفة… ما إذا كان السرطان قد اكتُشف في الوقت المناسب".

ويتعيّن على بورغ الخضوع لفحوص كل 6 أشهر للتأكد من عدم عودة السرطان.

وأكد في ظهوره مع سكافلان، أنه يمارس الرياضة يوميا، لكنه اعترف بأنه لم "يلعب كرة المضرب منذ 6 أعوام".

هيمنة على عالم كرة المضرب

وهيمن السويدي على عالم كرة المضرب بتتويجه في ويمبلدون 5 مرات ورولان غاروس 6 مرات، قبل وضع حدّ لمسيرته عن 26 عاما في العام 1983.

وأجاب عند سؤاله عن المنشطات في الرياضة "أعلم أنها موجودة بين الناشئين".

وتحدث بورغ عن الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانيا عالميا، وكيف استأنف العمل مع مدربه السابق للياقة البدنية أومبرتو فيرارا، على الرغم من انفصالهما بعد ثبوت تعاطي الإيطالي المنشطات وإيقافه 3 أشهر "لقد طرد أحد مدربيه، مدرب اللياقة البدنية. ولاحقا، بعد أن هدأت الأمور، أعاد تعيينه. أجد ذلك غريبا جدا. لا أعرف المزيد".

المصدر: الفرنسية

