ميسي يسجل هدفا ويصنع آخر في فوز إنتر ميامي بالدوري الأميركي

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر لإنتر ميامي في الفوز على سياتل ساوندرز (3-1) الثلاثاء ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، في إعادة لنهائي كأس الدوريات الذي حسمه سياتل (3-0).

وقدّم المهاجم البالغ (38 عاما) تمريرة حاسمة للإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 12، ثم سجّل هدفا في الدقيقة 41، مانحا ميامي تقدما بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

وأضاف إيان فراي هدفا ثالثا لميامي في الدقيقة 52 قبل تقليص سياتل الفارق عبر لاعب الوسط المكسيكي أوبيد فارغاس (69).

Messi ➡️ Jordi ⚽🤩 pic.twitter.com/FO6uyqKM1X — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

ميسي ثأر لنفسه ولإنتر ميامي

وكان ساوندرز أسقط ميسي وميامي بثلاثية نظيفة في 31 أغسطس/آب في سياتل، للظفر بلقب كأس الرابطتين الأميركية المكسيكية، قبل نشوب شجار جماعي بصق خلاله سواريس على أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الفائز.

وقال المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو "كان من المهم، إلى جانب الشعور بالسعادة، تحقيق الفوز على منافس قوي حرمنا من فرصة التتويج ببطولة قبل أسبوعين"، مضيفا "فهمنا ذلك بأفضل طريقة. لعبنا المباراة التي كان يجب أن نلعبها".

Jordi ➡️ Messi 🫂 pic.twitter.com/4EuMzFxujr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

وعوقب سواريس، الذي قدّم اعتذاره قبل أسبوعين، بالإيقاف 6 مباريات في النسخة المقبلة من كأس الرابطتين 2026، إضافة إلى إيقافه 3 مباريات من طرف رابطة الدوري الأميركي بسبب تصرفاته.

وتراجع إنتر ميامي إلى المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية بخسارته (0-3) أمام شارلوت السبت، لكن بانتصاره على سياتل، حقق فوزه الـ14 مقابل 6 هزائم و7 تعادلات، رافعا بذلك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن فيلادلفيا صاحب المركز الأول في المنطقة الشرقية، مع 3 مباريات مؤجلة لميسي وزملائه.

وأشار ماسكيرانو إلى أنه "لدينا 7 مباريات نهائية متبقية، وهدفنا هو الفوز بها جميعها لاحتلال المركز الأول في المنطقة الشرقية".

في المقابل، تجمّد رصيد ساوندرز عند 45 نقطة في المركز الرابع في المنطقة الغربية، مع 12 انتصارا و8 هزائم و9 تعادلات، مبتعدا بفارق نقطة عن لوس أنجلوس الخامس.