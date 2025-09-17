موعد مباراة النصر والاستقلال بأبطال آسيا.. التشكيلة والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر والاستقلال بأبطال آسيا (2) لكرة القدم، والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة للنصر.

يستهل نادي النصر السعودي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا "2" لموسم 2025-2026 بمواجهة قوية أمام الاستقلال، وذلك على أرضية ملعب الأول بارك في الرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

موعد مباراة النصر والاستقلال في أبطال آسيا

تقام المباراة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على ملعب الأول بارك، وتنطلق صافرة البداية عند:

9:15 مساء بتوقيت قطر ومصر والسعودية

10:15 مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة:

beIN SPORTS 2 (تعليق عبدالله الغامدي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

"نعـوّل كثيرًا على جماهيرنا وتواجدهم ومساندتهم غدًا كما عودونا" السيد جورجي جيسوس يتحـدث في المؤتمر الصحفي قبل لقاء #النصر_استقلول 🎙️ pic.twitter.com/l3Qxe5uZtR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 16, 2025

التشكيل المتوقع للنصر ضد الاستقلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب جيسوس على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: راغد النجار

الدفاع: نواف بوشيل – مارتينيز – سميكان – أيمن يحيى

الوسط: كينغسلي كومان – مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس

مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا (2)

العالمي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه:

الزوراء العراقي

استقلال دوشنبه الطاجيكي

جوا الهندي

طموحات النصر في البطولة

يدخل النصر البطولة بطموحات كبيرة، خاصة بعد تدعيم صفوفه بنجوم عالميين مثل رونالدو، وكومان، وماني، ويأمل أن تكون مشاركته هذا الموسم مختلفة عن النسخ السابقة، من خلال المنافسة الجدية على اللقب القاري وإسعاد جماهيره.