مورينيو يعود لتدريب بنفيكا البرتغالي حيث بدأت مسيرته قبل ربع قرن، هكذا قالت تقارير إعلامية عن أسطورة التدريب البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكدة أنه بات قريبًا من العودة إلى نادي بنفيكا، حيث بدأت مسيرته التدريبية قبل ربع قرن، في خطوة قد تعيد "الاستثنائي" إلى الأضواء من جديد بعد رحيله مؤخرًا عن فناربخشه التركي.

مورينيو يعود لتدريب بنفيكا البرتغالي.. بين الشائعات والانتظار

بحسب ما نقلته محطة (آر تي بي) وصحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة بنفيكا دخلت في مفاوضات متقدمة مع مورينيو (62 عامًا)، وسط أجواء ضاغطة يعيشها النادي بعد الخسارة المفاجئة أمام قرة باغ الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن من إدارة النادي، فإن التقارير تؤكد أن المفاوضات جادة، وأن بنفيكا يرى في مورينيو الرجل المناسب لإعادة بناء الفريق ومصالحة جماهيره.

التجربة الأولى لمورينيو مع بنفيكا

كانت بداية مورينيو التدريبية في بنفيكا عام 2000، حين تولى الفريق لفترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، لكنه ترك بصمة كبيرة، أبرزها الفوز على سبورتنج لشبونة بثلاثية نظيفة. إلا أن خلافاته مع الإدارة أدت إلى رحيله المبكر، رغم دعم الجماهير له آنذاك.

بعده درب مورينيو فريق أونياو ليرا المتواضع لمدة موسم، قبل أن يدرب بورتو ويقود الفريق الواقع في شمال البرتغال لنجاح لا سابق له بالفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين وكأس البرتغال وكأس الاتحاد الأوروبي عام 2003 ودوري أبطال أوروبا في عام 2004.

إنجازات مورينيو تفتح له أبواب العودة

وبعد مسيرة متميزة ومتقلبة على مدار عقدين من الزمن مع تشلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وروما، وفناربخشه، أصبح خلالها أحد أبرز مدربي جيله، يعود الآن إلى وطنه لإنجاز مهمة تأخرت 25 عاما.

كما يُعد المدرب الوحيد الذي حصد جميع البطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر)، ما يجعله هدفًا مغريًا لأي نادٍ يسعى للعودة إلى القمة.

مورينيو والفرصة الجديدة مع بنفيكا

ترى جماهير بنفيكا أن عودة "الاستثنائي" قد تمنح النادي دفعة جديدة محليًا وأوروبيًا، خصوصًا أن الفريق يعيش ضغطًا متزايدًا بعد النتائج الأخيرة.

لكن حتى صدور بيان رسمي من النادي، تظل عودة مورينيو إلى تدريب بنفيكا مجرد تقارير وتسريبات إعلامية، بانتظار تأكيد الإدارة خلال الأيام المقبلة.