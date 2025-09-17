لجنة الحكام الإسبانية تعترف بخطأ ضد ريال مدريد بعد طرد هويسين، خلال فوز الريال (2-1) خارج أرضه على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحدث طرد المدافع الشاب ديان هويسين، جدلا واسعا قبل أن تعترف لجنة الحكام الإسبانية لاحقا بوقوع خطأ في الواقعة.

طرد هويسين المثير للجدل في فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد

في الدقيقة 32، أشهر الحكم خيل مانزانو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه هويسين (20 عاما)، بدعوى منعه فرصة تهديفية واضحة بصفته "آخر مدافع".

لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو كان قريبا من الموقف، ما ينفي أن هويسين كان آخر مدافع.

مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو أبدى اعتراضه على الحكام عقب اللقاء، معتبرا أن القرار أثّر بشكل مباشر على مجريات المباراة.

Xabi Alonso to Gil Manzano: "I don’t want to, but you make me think badly" pic.twitter.com/uf7VPNwYAH — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) September 13, 2025

لجنة الحكام الإسبانية تعترف بخطأ ضد ريال مدريد

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، أقرت لجنة الحكام الإسبانية أن قرار مانزانو كان خاطئا، مؤكدة أن الحالة لم تستوجب الطرد.

الجدل ازداد حدة بعد أن فشل حكم تقنية الفيديو فيغيروا فاسكيز في التدخل لتصحيح القرار، وهو ما قد يؤدي إلى إيقافه عن العمل في الجولات المقبلة.

تداعيات على التحكيم في الدوري الإسباني

وفقا للتقارير، فإن الحكم مانزانو قد يُستبعد من إدارة مباريات ريال مدريد هذا الموسم، وسط ضغوط متزايدة على لجنة الحكام بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل في الدوري الإسباني.

هويسين يدخل التاريخ برقم سلبي

طرد هويسين جعله أصغر لاعب في تاريخ ريال مدريد يُطرد في الدوري الإسباني، بعمر 20 عاما و152 يوما، متجاوزا رقم البرازيلي مارسيلو الذي طُرد في 2007 بعمر 20 عاما و138 يوما.

ورغم النقص العددي، نجح ريال مدريد في الحفاظ على تقدمه والخروج بالنقاط الثلاث، لكن الجدل التحكيمي يهدد بأن يبقى محور النقاش في الكرة الإسبانية خلال الأسبوع الجاري.