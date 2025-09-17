ريال مدريد حصل على ركلة جزاء "خيالية" ومارسيليا يعتبرها عارا وسرقة

ريال مدريد حصل على ركلتي جزاء منحتاه الفوز 2-1 على مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، الركلة الأولى لا غبار عليها والثانية وصفت بالفضيحة والعار.

تقدم مارسيليا عبر الأميركي تيموثي وياه (الدقيقة 22)، وردّ ريال بهدفين لمبابي (الدقيقة 29 و81 من ركلتي جزاء)، رافعا رصيده إلى 57 هدفا في المسابقة القارية العريقة.

وأكمل ريال المباراة بـ10 لاعبين إثر طرد قائده داني كارفاخال (الدقيقة 72)، في ثاني ضربة موجعة بعد إصابة مدافعه الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد ودخول الأخير مكانه (الدقيقة 4).

فريال مدريد -الذي أصبح أكثر الفرق التي مُنحت ركلات جزاء بتاريخ دوري أبطال- لم ينج من الانتقادات والسهام بسبب الركلة الجزاء الثانية التي احتسبها الحكم البوسني عرفان بيليتو.

ريال مدريد وركلات الجزاء

في الدقيقة الـ81 من المباراة، توغل فينيسيوس جونيور في منطقة جزاء مارسيليا غير أن المدافع الأرجنتيني فاكوندو ميدينا لمس الكرة بيده خلال تدخله لقطع هجمة "فيني"، فانبرى لها مبابي بنجاح مسجلا هدف الفوز.

ولكن هذه الركلة أثارت عاصفة من ردود الفعل بدأها الإيطالي دي زيربي مدرب الفريق الفرنسي، الذي قال إن "ركلة الجزاء التي احتسبت خيالية وفضيحة، وكنت سأقول الكلام نفسه لو منحت لفريقي، ولكنها تعويض عن طرد كارفاخال".

🟣🎥تقرير خاص | استهل ريال مدريد مشواره في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال أوروبا بفوز شاق على حساب ضيفه مارسيليا 2 – 1 مباراة شهدت إحراز كيليان مبابي ركلتي جزاء منحتا الملكي 3 نقاط افتتاحية 🎙️تقرير | يوسف السهيلي pic.twitter.com/1vGooGogae — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 16, 2025

وتابع "إنها لـيست ركلة جزاء أبدا.. من العار احتسابها، كانوا يتحدثون عن ريال سوسيداد والظلم الذي لحق بالملكي، وهذا ما حدث معنا الليلة (أمس)".

أما المغربي مهدي بنعطية، فشعر بأنه سرق مجددا، وقال إنه "من الصعب جدا قبول ركلة جزاء كهذه، أنا مررت بالتجربة نفسها قبل 7 سنوات (عندما كان لاعبا ليوفنتوس عام 2018)، لدي الشعور نفسه".

وكان بنعطية يشير بحديثه إلى مواجهة ريال مدريد ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في تلك الليلة، كان يوفنتوس حقق "ريمونتادا" تاريخية وعادل نتيجة الذهاب (0-3)، لكن الحكم احتسب في الدقيقة 93 ركلة جزاء جدلية إثر احتكاك بين بنعطية ولوكاس فاسكيز، ليسجل كريستيانو رونالدو هدف التأهل القاتل للفريق الملكي.

آراء الخبراء

بدورهما، أكد اللاعبان الدوليان السابقات الأسكتلندي كريغ بيرلي والفنزويلي أليخاندرو مورينو أن ركلة الجزاء الثانية "خرافية وسخيفة"، ولا يمكن لأي حكم احتسابها، لأن المدافع عليه أن يقطع الكرات ويحاول منع المهاجم من التقدم.

وتابعا "ومن الطبيعي أن يسقط أرضا إذا أراد قطع الكرة، ولكن ميدينا لم يستخدم يده أو يفتحها لقطع الكرة، وميدينا لم يكن متعمدا، ولم يلمس الكرة بطريقة غريبة، ولهذا الحكم أخطأ ولم يكن محقا في احتساب ركلة الجزاء الثانية".

وذهب محللا شبكة قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة وطارق الجلاهمة في نفس اتجاه بيرلي ومورينو، واعتبرا أن "قرار الحكم غير صحيح… صراحة قانون ركلة الجزاء مطاطي".

واستغرب أن "الفار لم يستدع الحكم للتشاور معه أو ليطلب منه مراجعة اللقطة، هذه ليست ركلة جزاء، لأنه لا يوجد أي إهمال أو تهور في اللقطة من اللاعب، فالكرة ارتطمت بجسده وارتدت إلى يده".