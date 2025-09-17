ريال مدريد أكثر الأندية حصولا على ركلات جزاء في أبطال أوروبا

بركلتي جزاء سجلهما كليان مبابي، فاز ريال مدريد بصعوبة على ضيفه مرسيليا (2-1) في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وبادر الأميركي تيموثي وياه التسجيل لمارسيليا في الدقيقة 22، قبل أن يرد الفريق الملكي بهدفين أحرزهما مبابي في الدقيقتين 28 و81 على الترتيب من ركلتي جزاء، ليكمل بهما عقب أهدافه الـ50 مع العملاق الإسباني، الذي انضم لصفوفه في صيف العام الماضي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب الريال بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 72 عقب طرد نجمه المخضرم داني كارفخال، في اللقاء الذي أقيم على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبهاتين الركلتين التي حصل عليهما "الملكي"، يصبح أكثر الفرق التي منحت ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد أكثر الأندية حصولا على ركلات الترجيح بأبطال أوروبا: