تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

هددت إسبانيا بالانسحاب من مونديال 2026 حال مشاركة إسرائيل، وفق ما أكدته الصحافة المحلية اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد تصاعد الجدل في إسبانيا عقب تصريحات رسمية لوّحت بانسحاب بطل أوروبا من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حال مشاركة منتخب إسرائيل لكرة القدم بالبطولة.

تهديد إسباني بالانسحاب من كأس العالم 2026

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن باتكسي لوبيز، المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في البرلمان الإسباني، أكد أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة قد يدفع الحكومة الإسبانية والاتحاد المحلي لكرة القدم إلى اتخاذ موقف حاسم يصل إلى حد الانسحاب من بطولة كأس العالم 2026.

وقال لوبيز، خلال مؤتمر صحفي، "الغالبية العظمى من المجتمع الإسباني لا يمكنها أن تتسامح مع الصور القادمة من غزة، حيث يُقتل الأطفال وتُدمّر المدن وسط صمت دولي غير مبرر".

دعوات لاستبعاد إسرائيل من كأس العالم

وشدد المسؤول الإسباني على ضرورة استبعاد منتخب إسرائيل من جميع المسابقات الرياضية الدولية، على غرار ما حدث مع روسيا عقب غزوها أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون السبيل الوحيد للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح لوبيز أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إسبانيا، ومنها ما رافق سباق "لا فويلتا" للدراجات، تعكس رفض الشارع الإسباني لأي شكل من أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل.

موقف إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، يتصدر مجموعته في التصفيات الأوروبية بعد تحقيق انتصارين متتاليين، وهو الأقرب لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.

في المقابل، يحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في مجموعته، وما زال يمتلك فرصة لبلوغ الملحق المؤهل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، في حين يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الإضافي.

مونديال 2026 لأول مرة في 3 دول

تقام بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في التاريخ في 3 دول هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، ما يجعلها أكبر نسخة في تاريخ الفيفا.