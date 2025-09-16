ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يأمل ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت في مواصلة سجله الخالي من الهزائم في مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني.

وحصد أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز 3 نقاط أخرى في فوز صعب 1-0 على بيرنلي الأحد الماضي، رغم أنهم احتاجوا إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من محمد صلاح لضمان الفوز.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، الـ11 بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

beIN SPORTS 3

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ومن المتوقع أن يشارك ألكسندر إيزاك لأول مرة ضد أتلتيكو بعد أن استبعده سلوت من تشكيلة الفريق في نهاية الأسبوع، وصرح المدير الفني أن اللاعب الذي تبلغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني ليس لائقا بما يكفي للعب لمدة 90 دقيقة حتى الآن، إلا أنه يستطيع اللعب لمدة 45 دقيقة على الأقل.

أما بالنسبة لروخيبلانكوس، فسوف يكونون حريصين على البناء على انتصارهم 2-0 في الدوري الإسباني السبت الماضي على فياريال، وهو أول فوز لهم في موسم 2026/2025.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

المباريات: 8

فوز ليفربول: 3 مباريات

فوز أتلتيكو مدريد: 3 مباريات

التعادل: 2

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد أتلتيكو مدريد

بيكر، فريمبونغ، فان دايك، كوناتي، كيركيز، فيرتز، غرافنبيرخ، سوبوسلاي، جاكبو، إيزاك، صلاح.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة ضد ليفربول

أوبلاك، هانكو، لونغليه، لي نورماند، يورينتي، غونزاليس، غالاغير، باريوس، سيميوني، غريزمان، سورلوث.