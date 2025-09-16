شاهد.. أرسنال يفوز على بلباو وجلواز يفاجئ آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

عاد أرسنال الإنجليزي من الباسك بفوز ثمين على أتلتيك بلباو الإسباني 2-0 اليوم الثلاثاء بفضل البديلين البرازيلي غابريال مارتينيلي والبلجيكي لياندرو تروسار صاحبي الهدفين، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبمشاركة الثلاثي الهجومي الجديد السويدي فيكتور يوكيريس وإيبيريتشي إيزي ونوني مادويكي، عجز أرسنال الذي بلغ نصف النهائي الموسم الماضي بعد مسيرة رائعة أطاح خلالها ريال مدريد الإسباني حامل اللقب من ربع النهائي بالفوز عليه ذهابا وإيابا قبل أن ينتهي المشوار على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوصول إلى الشباك.

ولجأ مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إلى تروسار ومارتينيلي، فكانا على الموعد بافتتاح الأول للتسجيل من لمسته الأولى (72)، قبل أن يؤمن الثاني الفوز بإضافة الثاني (87).

وكانت مباراة الأربعاء الماضي في سان ماميس الأولى لبلباو في المسابقة القارية الأم منذ موسم 2015/2014 حين انتهى مشواره عند دور المجموعات.

ووضع مارتينلي أرسنال في المقدمة بتوغل من منتصف الملعب إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من البديل الآخر تروسار، وشق طريقه حتى منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في الشباك بعدما فشل سيمون في صدها بالشكل المناسب (72).

ورد مارتينيلي الجميل لتروسار حين تقدم في الجهة اليسرى قبل أن يعكس الكرة للبلجيكي الذي سددها في سقف الشباك (87)، ضامنا النقاط الثلاث لفريقه الذي يواجه ممثلا آخر لإسبانيا بشخص أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة، إضافة إلى اختبارين شاقين آخرين ضد بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي وصيف البطل.

هدف ارسنال الثاني أمام اتليتك بيلباو عن طريق تروسارد ⭐pic.twitter.com/VIr6WU6pV2 — EPL World (@EPLworld) September 16, 2025

سان جيلواز يفاجئ آيندهوفن بفوز كبير

وعلى ملعب "فيليس شتاديون"، وفي أول مباراة له على الإطلاق في دوري الأبطال، حقق سان جيلواز البلجيكي المفاجأة وأسقط مضيفه أيندهوفن الهولندي 3-1.

وسجل ثلاثية جلواز الكندي بروميس ديفيد (9 من ركلة جزاء) والمغربي الأصل أنور أيت الحاج (39) والأرجنتيني كيفن ماك أليستر (81) بينما حقق روبن فان بومل (90) هدف أيندهوفن الوحيد.