ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا

يفتتح ريال مدريد، بطل أوروبا 15 مرة قياسية، حملته الجديدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- ضد مرسيليا الفرنسي، آملا بأن يكون لديه الآن المدرب والفريق اللازمان لاستعادة عرشه.

وجدد ريال مدريد تشكيلته هذا الصيف بضم العديد من اللاعبين الجدد بتكلفة بلغت نحو 170 مليون يورو (200 مليون دولار)، وتعاقد مع لاعب وسطه الدولي السابق شابي ألونسو خلفا للمدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المنتقل بدوره لتدريب منتخب البرازيل.

وتعرض "لوس بلانكوس" لهزيمة قاسية 1-5 في مجموع المباراتين أمام أرسنال الإنجليزي في ربع نهائي الموسم الماضي، مما أكد على ضرورة اتخاذ خطوة الى الأمام تكتيكيا وفنيا.

ومع هجوم قوي، حيث أصر أنشيلوتي على الاعتماد بشكل منتظم على "الرباعي الرائع" المكون من الفرنسي كيليان مبابي، البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو، والإنجليزي جود بيلينغهام، كان دفاع ريال مدريد الحلقة الأضعف خصوصا بإصابة ركائزه داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا.

ولم يتمكن أنشيلوتي من إيجاد الإستراتيجية المناسبة لحماية الفريق، ورغم أن مبابي وصل إلى قمة مستواه في النصف الثاني من الموسم، إلا أن النجومية وحدها لم تكن كافية ضد نخبة أوروبا.

ريال مدريد مع ألونسو

وتكبد ريال مدريد 6 هزائم في المسابقة، بما في ذلك أمام ليفربول وليل الفرنسي وميلان الإيطالي ومواطنه أتلتيكو مدريد في ثمن النهائي، منهيًا الموسم دون أي لقب كبير، بينما حقق غريمه التقليدي برشلونة ثلاثية محلية.

وحافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة في مباراتين، ونجح في الصمود بعد لعبه لمدة ساعة بـ10 لاعبين ضد ريال سوسيداد السبت وخرج منتصرا (2-1) محافظا على بدايته المثالية في الدوري.

إعلان

وعلى عكس أنشيلوتي، أظهر ألونسو مرونة سواء في أسلوب لعبه أو في اختياراته. استبعد فينيسيوس جونيور من مباراة الدوري ضد ريال أوفييدو، ثم استبدله مبكرا بعد معاناته ضد ريال سوسيداد.

ومع توسيع نظام دوري أبطال أوروبا بدءا من الموسم الماضي حيث باتت الفرق تخوض 8 مباريات في دور المجموعات (4 على أرضها و4 خارجها) بدلا من 6، ألمح ألونسو إلى أنه سيُجري تغييرات في تشكيلاته في الأسابيع المقبلة.

وافتقر ريال مدريد إلى هذا الثبات في الموسم الماضي، حيث تذبذب أداء الفريق بين الممتاز والسيئ في الموسم الأخير لأنشيلوتي.

ريال مدريد بين أنشيلوتي وزيدان

على الرغم من النهاية المخيبة للآمال، لا يزال أمام ألونسو مهمة صعبة في سنتياغو برنابيو. ونجح أنشيلوتي في الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع النادي، معادلا ثلاثية الفرنسي زين الدين زيدان، في 6 ألقاب تحققت في المواسم الـ12 الماضية.

ويحمل أنشيلوتي الملقب بـ"سيد دوري الأبطال"، رقما قياسيا في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 5 كمدرب.

وحل ألونسو وصيفا لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع باير ليفركوزن الألماني عام 2024، وهو في بداية مسيرته التدريبية.

وفاز الإسباني الذي لعب مع ليفربول أيضا، بدوري أبطال أوروبا مع كلٍّ من هذين الناديين كلاعب.

وعزز دفاع ريال مدريد الذي كان يعاني من تراجع في الموسم الماضي، بضم دين هاوسن والإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد وألفارو كاريراس، إلى جانب لاعب الوسط المهاجم الأرجنتيني الواعد فرانكو ماستانتوونو.

وغاب بيلينغهام عن بداية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الكتف، وسيضيف المزيد من الخيارات لألونسو عند عودته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومع تألق مبابي وإيجابية الفريق في بداية الموسم، يشعر مشجعو ريال مدريد بالتفاؤل بقدرتهم على الصمود أمام أفضل فرق القارة مرة أخرى.

إعادة لنهائي 1997

وتبرز الثلاثاء مواجهة يوفنتوس الإيطالي وضيفه بوروسيا دورتموند التي تذكر بنهائي 1997 عندما خرج الفريق الألماني فائزا 3-1.

وحقق فريق مدينة تورينو بداية رائعة في الدوري الإيطالي محققا 3 انتصارات آخرها على حساب إنتر 4-3 في الوقت القاتل، في حين يحتل دورتموند المركز الثاني في البوندسليغا بـ7 نقاط من 3 مباريات.

وبعد فوزه الكبير على نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة، يحل أرسنال على أتلتيك بلباو الذي حقق بداية رائعة في الدوري الإسباني، لكنه سقط أخيرا على أرضه أمام ضيفه ألافيس ليتراجع إلى المركز الثالث.

ويبحث توتنهام عن تثبيت بدايته الجيدة في الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الثالث، عندما يستقبل فياريال خامس الدوري الإسباني راهنا.

ويعول فريق شمال لندن على رصيده المميز على أرضه في المسابقات الأوروبية، حيث لم يخسر في آخر 20 مباراة (16 فوزا، 4 تعادلات).