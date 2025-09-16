قالت النيابة العامة الإيطالية -الثلاثاء- إن نادي كروتوني المنافس في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم وُضع تحت الحراسة القضائية لمدة عام واحد بعدما عثرت الشرطة على "أدلة كافية" على توغل المافيا بالنادي على نطاق واسع.

ويحتل كروتوني، الذي يقع مقره في منطقة كالابريا الجنوبية التي تعد موطنا لمافيا ندرانجيتا القوية، المركز السابع حاليا في المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

وشارك الفريق في دوري الدرجة الأولى المحلي في موسمين متتاليين بين عامي 2016 و2018 ومرة أخرى موسم 2020-2021.

ويعني قرار اليوم أن النادي سيواصل أنشطته الرياضية لكن تحت إشراف إداريين معينين من المحكمة. النادي نفسه ليس قيد التحقيق.

وقال النادي في بيان "سيتعاون نادي كروتوني لكرة القدم بفعالية ونشاط مع المسؤوليين القضائيين المعينين من قبل المحكمة لمواصلة أنشطته بما يخدم مصلحة النادي والجماهير والرياضة عموما.

وأضاف كروتوني أن قرار المحكمة "لا يشير حتى من بعيد إلى تورط أو تواطؤ النادي أو مساهميه أو مديريه والمتعاونين معه".

وقال مكتب المدعي العام في مدينة كاتانزارو في بيان إن نادي كروتوني "تعرض على مدى العقد الماضي، بشكل مباشر أو على الأقل غير مباشر، لظروف ترهيب وإخضاع من قبل أعضاء مافيا ندرانجيتا المحلية".

وقال ممثلو الإدعاء إن المافيا المحلية تسللت، على وجه الخصوص، إلى أمن النادي وعمليات بيع التذاكر ومن المتوقع أن يساعد نظام الحراسة القضائية في توجيه أنشطته الاقتصادية نحو المسار القانوني مرة أخرى.

ويُعد تسلل المافيا إلى كرة القدم الإيطالية، بما في ذلك بيع التذاكر، ظاهرة معروفة إذ استهدفت التحقيقات الأخيرة روابط المشجعين في أندية إنتر ميلان وميلان.