شاهد.. تأهل 3 قطريين لنصف نهائي 400 متر حواجز بمونديال ألعاب القوى

تأهل 3 عدائين قطريين -اليوم الاثنين- إلى نصف نهائي سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو، تقدمهم المخضرم عبد الرحمن سامبا.

وتصدر سامبا (30 عاما)، حامل برونزية مونديال الدوحة 2019، التصفيات التمهيدية مسجلا 48.03 ثانية ومتقدما في التوقيت العام على البطل الأولمبي الأميركي راي بنجامين.

وكان باسم حميدة (25 عاما) الأسرع في مجموعته الثانية مسجلا 48.43 ثانية، متقدما على البرازيلي أليسون دوس سانتوس حامل برونزية في أولمبيادي طوكيو وباريس وبطل العالم في يوجين 2022.

وتأهل إسماعيل داوود (21 عاما) بحلوله ثانيا في المجموعة الثالثة (48.34 ثانية)، متقدما على النروجي كارستن فارهولم بطل العالم 2017 و2019 و2023 وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو وفضية باريس العام الماضي.

ووقع العداؤون القطريون الثلاثة في مجموعات مختلفة في نصف النهائي المقرر الأربعاء، فيما يقام النهائي الجمعة.

وحل اللبناني مارك أنتوني إبراهيم سابعا في المجموعة الثانية بزمن 50.20 ثانية.