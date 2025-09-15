ريال مدريد الإسباني ضد مرسيليا الفرنسي.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يفتتح ريال مدريد، بطل أوروبا 15 مرة قياسية، حملته الجديدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد مرسيليا الفرنسي، آملا أن يكون لديه الآن المدرب والفريق اللازمان لاستعادة عرشه.

جدد ريال مدريد تشكيلته هذا الصيف بضم العديد من اللاعبين الجدد بتكلفة بلغت حوالي 170 مليون يورو (200 مليون دولار)، وتعاقد مع لاعب وسطه الدولي السابق شابي ألونسو خلفا للمدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المنتقل بدوره لتدريب منتخب البرازيل.

وتعرض "لوس بلانكوس" لهزيمة قاسية (1-5) في مجموع المباراتين أمام أرسنال الإنجليزي في ربع نهائي الموسم الماضي، مما أكد على ضرورة اتخاذ خطوة الى الأمام تكتيكيا وفنيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مرسيليا

تقام المباراة الثلاثاء في 16 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة 23:00 الإمارات.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا:

bein sports 1 (تعليق حسن العيدروس)

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يسعى ريال مدريد إلى الحفاظ على سجله المثالي ضد مرسيليا، بعد أن فاز في كل من مبارياته الأربع السابقة، وسجل 3 أهداف على الأقل في جميعها باستثناء مباراة واحدة.

وستكون هذه أول مواجهة بين الفريقين منذ أن سجل كريستيانو رونالدو هدفين في انتصارين على أرضه وخارجها في مرحلة المجموعات موسم 2009-2010.

ويشارك مارسيليا في قرعة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2022-2023 بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

ولن يكتفي النادي الفرنسي بالمشاركة في مرحلة الدوري، إذ يتطلع إلى الوصول إلى أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ وصوله إلى ربع النهائي في موسم 2011-2012.

تكبد ريال مدريد 6 هزائم في المسابقة، بما في ذلك أمام ليفربول الإنجليزي وليل الفرنسي وميلان الايطالي ومواطنه أتلتيكو مدريد في دور الـ16، منهيا الموسم دون أي لقب كبير، بينما حقق غريمه التقليدي برشلونة ثلاثية محلية.

مع توسيع نظام دوري أبطال أوروبا بدءا من الموسم الماضي حيث باتت الفرق تخوض 8 مباريات في دور المجموعات (أربع على أرضها وأربع خارجها) بدلا من ست، ألمح ألونسو إلى أنه سيُجري تغييرات في تشكيلاته في الأسابيع المقبلة.

المواجهات السابقة بين الفريقين

التقى الفريقان 4 مرات ضمن دور المجموعات، وفاز بها ريال مدريد.

2003-2004: فاز ريال مدريد على ملعبه ذهابا أمام مارسيليا 4-2 وانتصر إيابا 2-1 على ملعب فيلودروم.

2009-2010: فاز ريال مدريد 3-0 على ملعبه وتغلب 3-1 على مضيفه الفرنسي إيابا.

سجل ريال مدريد 12 هدفا مقابل 4 أهداف لمارسيليا.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد مرسيليا

كورتوا، ألكسندر أرنولد، ميليتاو، هويسين، كاريراس، فالفيردي، تشواميني، ماستانتونو، غولر، فينيسيوس، مبابي.

تشكيلة مرسيليا المتوقعة ضد ريال مدريد

رولي، موريلو، بافارد، باليردي، ميدينا، غوميز، كوندوغبيا، غرينوود، هويبيرغ، ويا، أوباميانغ.