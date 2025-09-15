العداءة الكينية جيبشيرشير تحصد ذهبية ماراثون طوكيو

انطلقت صباح الأحد منافسات ماراثون السيدات ضمن بطولة العالم لألعاب القوى 2025 في طوكيو، وسط أجواء حارة ورطوبة مرتفعة دفعت المنظمين إلى تقديم موعد الانطلاقة نصف ساعة، غير أن درجات الحرارة بقيت عند 28 مئوية مع نسبة رطوبة عالية.

هيمنة إثيوبية في البداية

منذ الكيلومترات الأولى، فرضت إثيوبيا حضورها بـ3 عداءات في الصدارة، على مسار شاق امتد 42.195 كيلومترا عبر شوارع العاصمة اليابانية، قبل العودة إلى الملعب الوطني حيث كان الحسم في الأمتار الأخيرة.

صراع الأمتار الأخيرة

بعد أكثر من ساعتين و20 دقيقة، دخلت الإثيوبية تيغست أسيفا والكينية بيريس جيبشيرشير إلى المضمار جنبا إلى جنب، في سباق سرعة مثير نحو خط النهاية.

أسيفا، حاملة الرقم القياسي العالمي، تقدمت أولا في آخر 100 متر، لكن جيبشيرشير اندفعت بقوة لتخطف الذهب بزمن ساعتين و24 دقيقة و43 ثانية، متقدمة بفارق ثانيتين فقط.

ذكريات أولمبية

بدا المشهد مألوفا، فالكينية المخضرمة كانت قد توجت بالذهب على المضمار ذاته في أولمبياد طوكيو المؤجل عام 2021، بينما اكتفت أسيفا بالفضية في أولمبياد باريس العام الماضي.

برونزية تاريخية لأوروغواي

وجاءت الأوروغويانية جوليا باترونين في المركز الثالث بزمن ساعتين و27 دقيقة و23 ثانية، محققة أول ميدالية في تاريخ بلادها بسباقات الماراثون العالمية.