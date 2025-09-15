رياضة|كينيا

العداءة الكينية جيبشيرشير تحصد ذهبية ماراثون طوكيو

TOPSHOT - Kenya's athlete Peres Jepchirchir celebrates winning the women's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
العداءة الكينية بيريس جيبشيرشير (الفرنسية)
Published On 15/9/2025
آخر تحديث: 12:26 (توقيت مكة)

انطلقت صباح الأحد منافسات ماراثون السيدات ضمن بطولة العالم لألعاب القوى 2025 في طوكيو، وسط أجواء حارة ورطوبة مرتفعة دفعت المنظمين إلى تقديم موعد الانطلاقة نصف ساعة، غير أن درجات الحرارة بقيت عند 28 مئوية مع نسبة رطوبة عالية.

هيمنة إثيوبية في البداية

منذ الكيلومترات الأولى، فرضت إثيوبيا حضورها بـ3 عداءات في الصدارة، على مسار شاق امتد 42.195 كيلومترا عبر شوارع العاصمة اليابانية، قبل العودة إلى الملعب الوطني حيث كان الحسم في الأمتار الأخيرة.

TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 14: Peres Jepchirchir of Team Kenya competes in the Women's Marathon during day two of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at National Stadium on September 14, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)
منافسة شديدة حتى الأمتار الأخيرة بين الإثيوبية تيغست أسيفا والكينية بيريس جيبشيرشير (غيتي إيميجز)

صراع الأمتار الأخيرة

بعد أكثر من ساعتين و20 دقيقة، دخلت الإثيوبية تيغست أسيفا والكينية بيريس جيبشيرشير إلى المضمار جنبا إلى جنب، في سباق سرعة مثير نحو خط النهاية.

أسيفا، حاملة الرقم القياسي العالمي، تقدمت أولا في آخر 100 متر، لكن جيبشيرشير اندفعت بقوة لتخطف الذهب بزمن ساعتين و24 دقيقة و43 ثانية، متقدمة بفارق ثانيتين فقط.

TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 14: (L-R) Silver medalist Tigst Assefa of Team Ethiopia, Gold medalist Peres Jepchirchir of Team Kenya and Bronze medalist Julia Paternain of Team Uruguay pose for a photo on the podium during the Women's Marathon medal ceremony on day two of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at National Stadium on September 14, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)
حققت الأوروغويانية جوليا باترونين (يمين) أول ميدالية في تاريخ بلادها بسباقات الماراثون العالمية (غيتي إيميجز)

ذكريات أولمبية

بدا المشهد مألوفا، فالكينية المخضرمة كانت قد توجت بالذهب على المضمار ذاته في أولمبياد طوكيو المؤجل عام 2021، بينما اكتفت أسيفا بالفضية في أولمبياد باريس العام الماضي.

برونزية تاريخية لأوروغواي

وجاءت الأوروغويانية جوليا باترونين في المركز الثالث بزمن ساعتين و27 دقيقة و23 ثانية، محققة أول ميدالية في تاريخ بلادها بسباقات الماراثون العالمية.

المصدر: الصحافة الأفريقية

