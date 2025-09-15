بيراميدز يواجه الأهلي السعودي في كأس القارات للأندية

فاز بيراميدز المصري بطل أفريقيا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا 3-0 الأحد في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال وتأهل لملاقاة الأهلي السعودي بطل آسيا.

وسيلعب بيراميدز مع الأهلي في جدة في 23 سبتمبر/أيلول ضمن مباراة كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مسابقة كأس إنتركونتيننتال سنويا ابتداء من العام الماضي، بدل كأس العالم للأندية بشكلها القديم مع إقامة مونديال الأندية بنسخته الحديثة كل 4 سنوات.

سجل المغربي وليد الكرتي (14) والبديلان مروان حمدي (74) ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (85) أهداف بطل أفريقيا ليضمن مواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 14 حين أرسل البرازيلي إيفرتون كرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى وليد الكرتي الذي سدد كرة قوية من مسافة قريبة سكنت الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وفي الشوط الثاني ضاعف البديل مروان حمدي تقدم بيراميدز في الدقيقة 74 برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية محمد حمدي من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 85 وبعد دخوله بدقيقتين فقط بدلا من البرازيلي إيفرتون، تسلم مصطفى زيكو الكرة داخل منطقة جزاء أوكلاند سيتي من الجهة اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك أوكلاند سيتي.

ويتأهل المتوج بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي إلى مباراة كأس التحدي أمام الفائز من ديربي الأميركيتين في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل بين كروس أسول المكسيكي، بطل كأس أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أميركا الجنوبية (ليبرتادوريس) لهذا العام والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويلتقي بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي مع بطل الأميركيتين في 13 ديسمبر/كانون الأول على كأس التحدي (فيفا) وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري ابطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.

وكان ريال مدريد المكسيكي قد توج بلقب النسخة الأولى من بطولة فيفا كأس إنتركونتيننتال العام الماضي بفوزه على باتشوكا المكسيكي 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.