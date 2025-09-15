برشلونة يكشف نوعية إصابة نجمه لامين جمال

يغيب نجم برشلونة لامين جمال عن الملاعب لفترة وذلك بعد تفاقم إصابته مع منتخب بلاده إسبانيا خلال مشاركته معه بالتوقف الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لامين قد يغيب عن بعض المباريات مثل مواجهة نيوكاسل الإنجليزي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب شعوره بألم في عظام العانة.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في أي تدريبات مع برشلونة منذ عودته، وأبدى مدربه الألماني هانسي فليك غضبه من مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في مباراتي بلغاريا وتركيا في الوقت الذي يتعامل فيه مع إصابته.

وذكر النادي في بيان طبي نشره على موقعه "يعاني لامين جمال، من مشكلة في منطقة العانة تمنعه ​​من التدريب وستعتمد مدة غيابه على تطور حالته".

ولم يتمكن اللاعب رقم 10 في برشلونة من التدرب في الحصة التدريبية الأخيرة، وهو ما كشفه هانسي فليك خلال المؤتمر.

INJURY NEWS 🚨 Lamine Yamal is experiencing discomfort in the pubic area and is currently unable to train or play. His return to training will depend on how his condition evolves. pic.twitter.com/1mKmhZmBXa — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 13, 2025

وقال فليك في تصريحات للصحفيين "لامين جمال انضم للمنتخب الإسباني وهو يعاني من الألم ولم يتدرب وتناول المسكنات ليتمكن من اللعب".

وأضاف "لقد لعب مع المنتخب الإسباني رغم شعوره بالألم، لعب 75 و78 دقيقة وهو في حالة عدم راحة وبدون التدرب بين المباريات وهذا عدم اهتمام باللاعبين".

وتابع فليك "أعتقد أن منتخب إسبانيا لديه فريق رائع، لديه اللاعبون الأفضل في العالم، لكنهم لا يهتمون باللاعبين وهذه أخبار سيئة بالنسبة لي".

توتر بين برشلونة والاتحاد الإسباني

وفقا لمصادر نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، تفاجأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الساعات الأخيرة باتهامات نادي برشلونة.

ويحمّل النادي الكتالوني الاتحاد مسؤولية إصابة لامين جمال رغم أن اللاعب الواعد لم يُبد أي انزعاج عند وصوله أو مغادرته معسكر تدريب منتخب لاروخا.

كما أنه لم يُبلغ نادي برشلونة عن أي مشاكل مُسبقا. وطوال الأسبوع، كان جمال على تواصل مُنتظم مع الطاقم الطبي، دون أن يُشير إلى أي إصابة أو احتمال غيابه.