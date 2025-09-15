الهلال السعودي ضد الدحيل القطري بأبطال آسيا للنخبة.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يستعد الدحيل القطري لمواجهة الهلال السعودي في افتتاح مشوارهما بمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتعد المباراة واحدة من أبرز قمم الجولة الأولى في البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية، وتحمل في طياتها كثيرا من الندية والإثارة، إذ تجمع بين بطلين سبق لهما اعتلاء منصات التتويج محليا وإقليميا.

ويأمل كل طرف أن يبدأ مغامرته الآسيوية بانطلاقة مثالية تعزز من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل.

ويلعب الفريقان في مجموعة تضم ناساف الأوزبكي، والسد القطري، والشرطة العراقي، والشارقة الإماراتي، وشباب الأهلي الإماراتي، والوحدة الإماراتي.

موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في أبطال آسيا للنخبة

تقام المباراة غدا الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب المملكة آرينا في الرياض.

تنطلق صافرة بداية المباراة في 21:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الهلال والدحيل:

bein sports 2

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يدخل الدحيل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية من دوري نجوم بنك الدوحة على أم صلال برباعية مقابل هدفين، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة قوية قبل التحدي القاري.

وتضم قائمة الدحيل المغادرة إلى الرياض معظم نجومه المحليين والدوليين، إضافة إلى محترفيه الأجانب، وعلى رأسهم الهداف البولندي كريستوف بياتيك صاحب الـ"هاتريك" في اللقاء الأخير، والإيطالي ماركو فيراتي، والسنغالي عبده ديالو، بجانب الركائز الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني كثيرا في مثل هذه المواعيد.

تحمل لقاءات الهلال والدحيل دوما طابعا خاصا، إذ سبق للفريقين أن تقابلا في أكثر من مناسبة بدوري الأبطال، كان أبرزها نصف نهائي نسخة 2022 الذي شهد تفوقا واضحا للهلال.

ويطمح الدحيل هذه المرة إلى رد اعتباره، وتأكيد تطوره الفني ورغبته في الذهاب بعيدا في النسخة الحالية.

وسيخوض الفريق القطري في هذه المشاركة الـ13 له قاريا 4 مباريات على أرضه أمام أندية شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، والأهلي والاتحاد السعوديين، في حين يلاقي خارج أرضه فرق تراكتور الإيراني والشرطة العراقي والهلال والوحدة الإماراتي.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الدحيل

ياسين بونو، تيو هيرنانديز، يوسف أكتشيشيك، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو، داروين نونيز.

تشكيلة الدحيل المتوقعة ضد الهلال

يحيى زكريا، سلطان البريك، يوسف أيمن، كاستيليتو، هشام الراوي، ماركو فيراتي، كريم بوضياف، إدميلسون جونيور، لويس ألبرتو، كريستوف بياتيك، عادل بولبينة.