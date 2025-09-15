أومتيتي بطل العالم مع فرنسا 2018 يعلن اعتزاله

أعلن الدولي الفرنسي السابق المدافع صامويل أومتيتي، المتوج مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم عام 2018، اعتزاله كرة القدم اليوم الاثنين.

وكان اللاعب السابق لدى برشلونة الإسباني وليون الفرنسي (31 عاما) قد غادر صفوف ليل مع نهاية الموسم الماضي.

وقال أومتيتي، الذي عانى من الإصابات المتكررة خلال مسيرته، في منشور عبر حسابه على إنستغرام: "بعد مسيرة مكثفة مليئة بالصعود والهبوط، حان وقت الوداع… لقد قدّمت كل شيء بشغف، ولا أندم على شيء".

وبعد أن وُلد أومتيتي في الكاميرون، انتقل إلى فرنسا في سن صغيرة برفقة عائلته، حيث عاش في ليون وبدأ من هناك مسيرته الاحترافية.

وانضم أومتيتي إلى صفوف برشلونة عام 2016، وفاز معه بلقب الدوري مرتين والكأس 3 مرات طوال 7 أعوام قضاها في إسبانيا.

وكان قلب الدفاع أحد ركائز فوز منتخب فرنسا بلقب مونديال 2018، مسجلا هدف الفوز على بلجيكا في نصف النهائي.

وأصبح خامس لاعب من تشكيلة فرنسا المتوجة باللقب العالمي في روسيا يُنهي مسيرته الكروية، بعد رافايل فاران، وبليز ماتويدي، وعادل رامي وستيف مانداندا.

ووقّع أومتيتي مع ليل في يناير/كانون الثاني 2024 بعد تجربة قضاها مُعارا مع ليتشي الإيطالي، غير أنه خاض عددا قليلا من المباريات بسبب الإصابات المتكررة وجراحة في الركبة.