لامين جمال جوهرة برشلونة.. دجاجة تبيض ذهبا لأديداس

تراهن شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة والمتخصصة في المستلزمات الرياضية على لامين جمال جوهرة برشلونة من أجل زيادة مبيعاتها وشعبية منتجاتها حول العالم.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال أصبح الرهان الأهم والاسم الأبرز لأديداس رغم أنه ما زال في سن الـ18 من عمره، وعدّته بأنه "الدجاجة التي تبيض ذهبا" للشركة الألمانية.

وتم الكشف يوم الجمعة الماضي عن الأحذية الجديدة التي سيرتديها لامين جمال في المباريات القادمة والتي تحمل اسمه (F50 Lamine Yamal) إلى جانب الشعار الخاص باللاعب.

ويُنظر إلى خطة الإعلان عن الأحذية الجديدة وإلى جانب الشعار الخاص باللاعب بأنهما خطوتان إضافيتان لشركة أديداس، في سعيها لجعل لامين جمال المرجع الأبرز لعلامتها التجارية ومصدرا لا ينضب من الإيرادات.

عقد مبكر

وترى الصحيفة أن الشركة كانت تدرك هذا الأمر (زيادة الإيرادات) منذ أن وقعت عقدها معه بداية عام 2024 حين كان بعمر 16 عاما، ولمدة 10 سنوات ليتألق بعدها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.

ورصدت الشركة موهبة لامين الكروية وشعبيته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقدمّت له عقد رعاية لمدة 10 سنوات، ورغم عدم الإعلان عن القيمة المالية للعقد، لكن تقارير تحدثت عن 32 مليون يورو في إطار عقد تصاعدي.

وعلّقت سبورت "منذ ذلك الحين أصبح ارتباط أديداس بلامين علاقة ناجحة، فقد كان اختيار الشركة للاعب موفقا، ومن المرجّح أن يتم مراجعة بنود العقد قبل انتهائه بفترة طويلة".

وتأكدت أديداس من نجاح رهانها على لامين بعد أشهر قليلة من التوقيع معه، حيث تألق اللاعب في بطولة أوروبا (يورو 2024) ولعب دورا رئيسيا في تتويج إسبانيا باللقب، وهو ما أسهم في زيادة القيمة السوقية للشركة بنسبة 15% وذلك في يوليو/حزيران 2024.

إعلان

وبعد فوز لامين بجائزة "الفتى الذهبي" عرضت الشركة لوحة ضخمة للامين جمال في أحد الشوارع الرئيسية في برشلونة.

رهان الكرة الذهبية

وتؤمن "أديداس" أن لامين ما زال في سن صغيرة وأن له مستقبلا طويلا وناجحا، وفي الوقت نفسه تترقب الشركة بفارغ الصبر يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري وفيه سيُعلن عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية، لأنه في حال فوز لاعبها فإن مبيعاتها ستتضاعف.

وبالنسبة لأديداس وباقي العلامات التجارية المرتبطة باللاعب الشاب، فإنه لا يهم ما يقدمه على أرض الملعب فقط، بل ما يمثّله خارجه من التزام تجاه أسرته والحي الذي نشأ فيه وحضوره على مواقع التواصل الاجتماعي وفهمه للحياة وعلاقاته مع نجوم آخرين في مجالات أخرى، وهو ما أدركه برشلونة أيضا بعد النجاح الكبير في مبيعات قميصه رقم 10.