شاهد.. مطاردة بين الجماهير واللاعبين في ديربي بألمانيا

تحوّلت مباراة ديربي في ألمانيا إلى فوضى عارمة بعدما قام عدد من المشجعين بمطاردة لاعبي فريق منافس في إحدى البطولات بألمانيا.

ووقعت هذه الحادثة خلال مباراة بين فريقي هاليشير وكيمي لايبزيغ في دوري الدرجة الرابعة للأقاليم (Regionalliga Nordost)، والذي ينافس فيه فرقا من شمال شرق ألمانيا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن التوتر كان ظاهرا على مشجعي هاليشير قبل بداية المباراة، إذ رموا أشياء من المدرجات على أرض الملعب.

ثم ألقى المشجعون على لاعبي كيمي لايبزيغ ألعابا نارية ومفرقعات طوال المباراة، التي شهدت انتشار دخان ملوّن غطّى أجواء الملعب.

Hallescher Kategorie C Althool: 0

Chemie Leipzig Spieler: 1 pic.twitter.com/ZiTN5fKrBj — Thomas (@030Thomas1892) September 13, 2025

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0، وهو ما زاد من غضب مشجعي هاليشير على اعتبار أن فريقهم منح غريمهم أول نقطة في الموسم الجديد.

وعليه اقتحم مشجعو هاليشير الملعب لمهاجمة لاعبي كيمي لايبزيغ، في حين فقدت الشرطة السيطرة على المشجعين الذين اقتحموا الملعب بعدما تجاوزوا السياج.

واستمرت الفوضى لدرجة أن الجماهير لاحقت لاعبي الفريق الزائر عبر النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، مما أدى إلى استدعاء شرطة مكافحة الشغب.

وأوضحت الصحيفة أن عناصر الدعم كانت قليلة مقارنة بأعداد المشجعين، الذي رموا بأشياء على رجال الأمن أيضا.

وبحسب تقارير محلية فإن مشجعا واحدا على الأقل أصيب إثر هذه الفوضى، وبعد أن هدأت المباراة تمكن مشجعو الفريق الزائر من العودة إلى منازلهم.