وفاة بطل العالم السابق في الملاكمة ريكي هاتون في ظروف غامضة

توفي البريطاني ريكي هاتون، بطل العالم السابق في الملاكمة، عن عمر 46 عاما، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ووجد هاتون ميتا في منزله في هايد، وقالت الشرطة في مقاطعة مانشستر الكبرى إنه لا توجد شبهات بشأن الوفاة.

وكان هاتون قد فاز بلقب بطولة العالم في وزن المتوسط ومكنه أسلوبه القتالي الفريد من أن يصبح واحدا من أشهر المقاتلين في العقد الأول من القرن الجديد.

وكان هاتون قد ارتقى في المستويات المحلية بالملاكمة وأظهر براعة كبيرة في مواجهة أقوى الملاكمين في عصره مثل الأسترالي كوستيا تسزو والأميركي فلويد مايويذر والفلبيني ماني باكياو.

وأكسبه تواضعه وبساطته محبة الجماهير حول العالم، وكان صريحا حول المشاكل النفسية التي عانى منها بعد اعتزاله الملاكمة.

ونجح هاتون في تجاوز خلافاته العائلية والقضائية مع مدربه السابق بيلي غراهام، ليصبح مدربا ناجحا حيث درب الكازاخي يانات زاكيانوف للفوز ببطولة العالم 2017.

وكان هاتون قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أنه سيعود للملاكمة في ديسمبر/كانون الأول في نزال ضد الإماراتي عيسى الدح في دبي.