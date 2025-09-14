حكام الليغا في مرمى الانتقادات مجددا بعد حادثة طرد هويسن

خلف طرد مدافع ريال مدريد دين هويسن أمام ريال سوسيداد، قلقا بالغا ليس في البرنابيو فقط ولكن على وجه الخصوص داخل منظومة التحكيم في إسبانيا بعد أن اعترفت لجنة الحكام بوجود خطأ.

وحقق ريال مدريد فوزا صعبا (2-1) على ريال سوسيداد في مباراة شهدت طرد هويسن دون الرجوع لتقنية الفيديو المساعد للحكم "فار".

ونال هويسن بطاقة حمراء مبكرة ضد سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني بعد ارتكابه خطأ ضد ميكيل أويارزبال في الدقيقة 32.

ويمثل غياب هويسن ضربة قوية لدفاع ريال، في ظل إصابة أنطونيو روديغر وغيابه عن الملاعب فترة طويلة، بينما عاد ميليتاو مؤخرا من الإصابة.

احتج المدرب تشابي ألونسو على قرار الحكم بداعي أن إيدر ميليتاو كان قريبا ولم يمنع المدافع الجديد فرصة مؤكدة لهدف، لكن الحكم تمسك بقراره دون تدخل من حكم الفيديو المساعد (فار).

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن لجنة الحكام المركزية ستشرح الحادثة على مدار الأسبوع متوقعة أن تكون هناك عواقب لعدم استدعاء حكم الفيديو المساعد فيغيروا فاسكيز لجيل مانزانو حكم الساحة إلى الشاشة.

وكشفت الصحيفة أن فران سوتو، رئيس اللجنة الفنية للحكام، ينوي تغيير سياسية التعامل مع الحكام بناء على أن أفضلهم يجب أن يكونوا على أرض الملعب. لكن يبدو أن بداية الموسم، بأخطائها الفادحة، لا تُساعد، أو على الأقل تُثير الشكوك حول هوية الأفضل.

يُقيّم الحكام من قِبل 3 أشخاص مختلفين لكل مباراة، ويُقدم كلٌ منهم تقريرا بما يراه، بدءا من مُندوب الحكام في كل ملعب وانتهاء بالمديرين الفنيين لهيئة التحكيم (فرنانديز بوربالان وتورينزو ألفاريز).

وفي النهاية ستصل هذه التقارير لمديري لجنة الحكام فرنانديز بوربالان وتورينزو ألفاريز اللذين سيمنحان نقاطا لكل حكم.

وطبقت هيئة التحكيم الجديدة إجراءات لم تعجب الحكام، لكنها تُدرك أن التزامها تجاه الأندية هو ضمان الشفافية في القرارات.