شاهد.. صلاح ينقذ ليفربول من فخ بيرنلي بالدوري الإنجليزي

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لمواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا في الدقيقة الأخيرة، ليحقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 1-صفر على مضيفه بيرنلي، الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وتقمص صلاح دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبات هذا هو الهدف الثاني لـ"الفرعون المصري" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سبق أن هز شباك بورنموث في المرحلة الافتتاحية للمسابقة، علما بأنه صنع هدفا أيضا خلال اللقاءات الأربعة الأولى لفريق المدرب الهولندي آرني سلوت.

وكان بيرنلي عانى من النقص العددي في اللقاء، بعدما لعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ليسلي أوجوتشوكو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، ظل ليفربول، حامل اللقب، في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال وتوتنهام هوتسبير وبورنموث.

محمد صلاح يحسمها في الوقت القاتل ⚡️🔥 بركلة جزاء في الدقيقة 90+5 تمنح ليفربول الانتصار بهدف وحيد أمام بيرنلي 👑#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #بيًرنلي_ليفربول pic.twitter.com/JfA3GQUea6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2025

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" بعد اللقاء "كان خصما صعبا اليوم. قدمنا كل ما لدينا كي نمرر الكرة بين الخطوط. كانت (المباراة) صعبة لكني سعيد لتمكننا من حسمها"، مضيفا "لدينا بعض اللاعبين الجدد في تشكيلتنا الأساسية ويحتاج الأمر بعض الوقت كي يتأقلموا ونحن نحاول قصارى جهدنا كي يشعروا بالثقة في طريقة لعبنا".

وتابع "نحن لا نستسلم. نحاول ونضغط على أنفسنا إلى أقصى حد، وكفريق نجحنا في ذلك (تحقيق الفوز)".

وبات المصري أفضل هداف في تاريخ ليفربول من نقطة الجزاء على صعيد الدوري، بعدما سجل ركلة الجزاء الخامسة والثلاثين خلال مشواره مع "الحمر"، متقدما بفارق ركلة جزاء واحدة على الأسكتلندي بيلي ليدل الذي دافع عن ألوان النادي من 1938 حتى 1961.

كما تقدم على أندي كول في المركز الرابع على لائحة أفضل المسجلين في تاريخ الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 188 هدفا (بينها اثنان مع تشلسي)، خلف ألن شيرر (260) وهاري كاين (213) وواين روني (208) تواليا.