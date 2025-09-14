شاهد.. أرسنال يتفوق على نوتنغهام وتوتنهام يحسم ديربي لندن

قاد لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي فريقه أرسنال لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا، بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه نوتنغهام فوريست 3-0 السبت في افتتاح المرحلة الرابعة.

افتتح زوبيمندي سجلّه التهديفي مع أرسنال بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من ريال سوسيداد، في الدقيقة 32، قبل التوقيع على ثنائيته الشخصية في الدقيقة 79، في حين أحرز السويدي فيكتور غيوكيريس هدفه الثالث بقميص المدفعجية (46).

وضرب فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أكثر من عصفور بحجر، فإضافة إلى اعتلائه الصدارة مؤقتا بـ9 نقاط وعودته إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام ليفربول في المرحلة الماضية (0-1)، يمنحه هذا الانتصار جرعة معنوية هامة قبل خوضه سلسلة من المباريات الصعبة، يستهلها الثلاثاء أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل ملاقاة مانشستر سيتي ونيوكاسل تواليا في الدوري المحلي.

وعزز أرسنال بهذه النتيجة، سلسلته الإيجابية أمام نوتنغهام، محققا الانتصار الخامس عليه في آخر 6 مواجهات بينهما في الدوري المحلي مقابل تعادل واحد.

توتنهام يحسم ديربي لندن

وحسم توتنهام الدربي اللندني أمام مضيفه وجاره وست هام بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي باب سار (47) والسويدي لوكاس بيرغفال (57) والهولندي ميكي فان دي فين (64).

ولعب وست هام بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 إثر طرد مدافعه الدولي التشيكي توماس سوتشيك.

بهذا الفوز رفع "السبيرز" رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني "مؤقتا" متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب الصدارة، ومتفوقا بفارق الأهداف عن ليفربول حامل اللقب، وبورنموث، صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وحرم برنتفورد جاره تشلسي من الارتقاء إلى الصدارة عندما أرغمه على التعادل 2-2.

وكان برنتفورد البادئ بالتسجيل عبر الألماني كيفن شايده (35)، ورد بطل العالم للأندية في الشوط الثاني بهدفين لنجمه الدولي كول بالمر (61) ولاعب وسطه الدولي الإكوادوري موسيس كايسيدو (85).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أدرك البرتغالي فابيو كارفاليو التعادل (90+3).

وتراجع تشلسي إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 8 نقاط مقابل 4 نقاط لبرنتفورد الثاني عشر.

فوز ثالث تواليا لبورنموث

وواصل بورنموث صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه برايتون بهدفين لأليكس سكوت (18) والغاني أنتوان سيمينيو (61 من ركلة جزاء) مقابل هدف للياباني كاورو ميتوما (48).

وارتقى بورنموث الذي خسر أمام ليفربول 2-4 في المرحلة الأولى، إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد برايتون عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ولفرهامبتون بهدف وحيد سجله مهاجمه الدولي الألماني نيك فولتيماده في الدقيقة 29 بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لجايكوب مورفي.

وهو الهدف الأول لفولتيماده في مباراته الأولى بألوان نيوكاسل بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من شتوتغارت لتعويض انتقال الدولي السويدي ألكسندر أيزاك إلى ليفربول، في أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع مؤقتا، فيما مني ولفرهامبتون بخسارته الرابعة تواليا وبقي في المركز الأخير من دون رصيد.

وحذا فولهام حذو نيوكاسل بتحقيقه الفوز الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه ليدز بهدف وحيد سجله المدافع السويدي غابريال غودموندسون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتعادل كريستال بالاس مع سندرلاند 0-0، وإيفرتون مع أستون فيلا بالنتيجة ذاتها.

وتختتم المرحلة اليوم الأحد بمباراتي بيرنلي مع ليفربول، ومانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد.