سيتي ضد يونايتد في ديربي مانشستر.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر للمباراة.

تقام المباراة اليوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول على ملعب الاتحاد، وتنطلق الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

البث الحي المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد سيتي على قناة:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتعرض مدربا الفريقين، الإسباني بيب غوارديولا والبرتغالي روبن أموريم لضغوط كبيرة بعد 3 مباريات فقط من بداية الموسم حقق كل منهما فوزا واحدا فقط وسط معاناة من مشاكل عدة.

وأثارت الخسارتان المتتاليتان لمانشستر سيتي أمام ضيفه توتنهام ومضيفه برايتون تساؤلات حول تكلفة إعادة هيكلة الفريق التي فرضها غوارديولا بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي.

زادت محن غوارديولا الذي فرط فريقه في تقدمه أمام برايتون في المرحلة الثالثة وخسر 1-2، بإصابة مهاجمه الدولي المصري عمر مرموش في ركبته خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، وسيغيب عن الدربي.

ويعاني سيتي من غياب الفرنسي ريان شرقي والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش للسبب ذاته، فيما تحوم الشكوك حول لياقة قطب الدفاع جون ستونز، المدافع الجزائري ريان آيت نوري، وريكو لويس، ونيكو أوريلي، والأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف الذين انسحبوا جميعا من تشكيلة منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولي هذا الأسبوع.

لكن غوارديولا يعقد آمالا كبيرة على هدافه الدولي النرويجي المتألق مع منتخب بلاده بخماسية في مرمى مولدافيا (11-1) في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، لتحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات قبل قمته النارية الخميس المقبل ضد ضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إعلان

من جهته، احتاج مانشستر يونايتد إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة لقائده الدولي البرتغالي برونو فرنانديز بعد أداء آخر مليء بالأخطاء ضد بيرنلي، وحقق أخيرا فوزه الأول هذا الموسم.

جاء هذا الفوز المثير بعد هزيمة رجال أموريم على أرضهم أمام أرسنال 0-1، وتعادلهم مع المضيف فولهام 1-1، وخروجهم المهين من كأس الرابطة على يد غريمسبي من المستوى الرابع.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام مانشستر يونايتد

دوناروما، غفارديول، خوسانوف، دياز، لويس، رودري، سيلفا، رايندرز، دوكو، هالاند، بوب.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام مانشستر سيتي

بايندير، يورو، دي ليخت، دورجو، كاسيميرو، شاو، فيرنانديز، دالوت، ميبومو، سيسكو، ديالو.