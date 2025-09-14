تأهل تاريخي للمصرية عويس في بطولة العالم لألعاب القوى

أصبحت إسراء عويس أول مصرية تبلغ نهائي مسابقة في بطولة العالم لألعاب القوى بعد وصولها لنهائي الوثب الطويل في طوكيو السبت.

وحققت إسراء (27 عاما) قفزة بلغت 6.60 أمتار لتضمن مكانها في النهائي.

وتحتل إسراء حاليا المركز 25 عالميا في الوثب الطويل للسيدات وتحمل الرقم القياسي المصري في هذه المسابقة بقفزة بلغت 6.94 أمتار حققتها في وقت سابق من العام الجاري. كما تحمل أيضا الرقم القياسي المصري في الوثب الثلاثي للسيدات (13.58 مترا).

ويأتي تألقها في طوكيو في أعقاب مسيرة حافلة تضمنت ميداليات في بطولات أفريقيا ودورات ألعاب البحر المتوسط والألعاب العربية.

وتغلبت خلال مسيرتها على إصابة خطيرة في الكاحل أبعدتها عن المنافسات لـ9 أشهر قبل أن تعود للفوز بالميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا 2022.

وقالت إسراء في تصريحات تلفزيونية "كنت أتوقع تقديم مستويات جيدة رغم الصعوبات التي واجهتني مثل فرق التوقيت بين مصر واليابان، والطقس الممطر، لكنني تمكنت من التغلب عليها. الأجواء هنا كانت جيدة، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في النهائي".

وأشاد الاتحاد المصري لألعاب القوى بهذا الإنجاز قائلا "الغزال الأسمر واللؤلؤة المصرية إسراء عويس تتأهل إلى نهائي بطولة العالم في مسابقة الوثب الطويل وسط منافسة شرسة مع نخبة أبطال وبطلات العالم!.

"إنجاز تاريخي جديد يسطر باسم مصر، وخطوه أقوى نحو منصة التتويج العالمية. الهدف الرئيسي هو أولمبياد 2028 وهذه أولى الخطوات المستهدفة من خطة إعداد إسراء".