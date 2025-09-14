النصر ضد الخلود في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الخلود في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2025-2026، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب الأول بارك في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة النصر والخلود

ثمانية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى النصر الذي حقق فوزا ساحقا على التعاون 5-0 في المرحلة الأولى، إلى تحقيق انتصار ثان أمام ضيفه الخلود.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للثنائي سعد الناصر وهارون كمارا اللذين استقطبهما النصر قبل أيام لتعزيز صفوفه على مستوى الظهير الأيسر والهجوم.

ويأمل الجمهور أن يواصل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس بعد التألق الكبير في أول مباراة خلال مشاركتهما مع المنتخب ضمن تصفيات كأس العالم.