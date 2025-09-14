المظاهرات المؤيدة لفلسطين تلغي المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا

قال منظمون إن المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات أُلغيت بعد ظهر اليوم الأحد بعد أن أغلقت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين المسار في وسط مدريد.

ألغيت المرحلة الـ21 والأخيرة من طواف إسبانيا للدرجات الهوائية نهائيا الأحد قبل 56 كيلومترا من خط الوصول في مدريد، بسبب اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين لمساره الأخير، وفق ما أعلن المنظمون.

وقد تعرض مسار الطواف لاضطرابات بشكل شبه يومي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ولن تشهد المرحلة الأخيرة تاليا تتويج أي فائز.

فينغيغارد بطل سباق إسبانيا

فاز المتسابق الدانماركي يوناس فينغيغارد، من فريق فيسما-ليس أبايك، بسباق إسبانيا للدراجات اليوم الأحد بعد أن ألغى المنظمون المرحلة الأخيرة وسط احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في مدريد.

وقال المنظمون "لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيُقام حفل تتويج في ظل الوضع الراهن، مع توافد آلاف المتظاهرين إلى وسط مدينة مدريد. انتهى السباق رسميا، ويوناس فينغيغارد هو الفائز".

من جهة أخرى، أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -الأحد- إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، رغم أن مظاهراتهم على طول مسار سباق إسبانيا للدراجات أدت إلى تهديد بعض المتسابقين بالانسحاب خلال الأيام الماضية.

ومع التخطيط لمظاهرات كبيرة، جرى نشر أكثر من ألف شرطي اليوم مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما وينتهي في العاصمة مدريد.

وعطلت الاحتجاجات، التي استهدفت فريق إسرائيل بريمر تيك بسبب أفعال إسرائيل في غزة، عدة مراحل من السباق، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وقال سانشيز في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية "اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين".

وكانت إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، من أشد المنتقدين للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأعلنت حكومة سانشيز عن إجراءات جديدة بشأن الإمدادات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري.

واخترق متظاهرون السياج الأمني -أمس السبت- واعتصموا لقطع الطريق خلال المرحلة قبل الأخيرة بالقرب من مدريد، لكن المتسابقين سلكوا مسارا حولهم.

وقالت إيزابيل دياز أيوسو زعيمة الحزب الشعبي المحافظ في مدريد إن تعليقات سانشيز أضرت بالرياضة الإسبانية.

وأضافت عبر منصة إكس "عندما يهتف رئيس الدولة لمقاطعة سباق إسبانيا في عاصمته، فإنه يصبح مسؤولا بشكل مباشر عن كل حادث يقع.. يا له من ضرر يلحق برياضتنا وبلدنا!".