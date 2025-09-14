الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الوحدة الإماراتي مع الاتحاد السعودي بأبو ظبي، في مباراة ثأرية للأخير الذي كان قد خسر بنتيجة قاسية 1-4 في آخر لقاء أُقيم بينهما في أبو ظبي بدوري أبطال آسيا 2019، لكن بطل الدوري السعودي تغير كليا وبات مدججا بالنجوم.

موعد مباراة الوحدة والاتحاد

تقام مباراة الوحدة والاتحاد يوم الاثنين 15 سبتمبر/أيلول على ملعب "آل نهيان" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد

BEIN SPORTS1

قناة الكأس HD 6

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويعوّل الوحدة على لاعبي الخبرة، يتقدمهم صانع الألعاب الصربي دوسان تاديتش (36 عاما)، صاحب هدف و3 تمريرات حاسمة خلال 5 مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم، والدولي السوري عمر خربين (31 عاما)، والثنائي الدولي الإماراتي كايو كانيدو (35 عاما)، وساشا إيفكوفيتش (32 عاما).

ولم يحسم الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد مصير مواطنه المهاجم كريم بنزيمة إثر تعرضه للإصابة، وقال في هذا الصدد "كريم يعاني من إصابة بسيطة في العضلة الخلفية، ولست مخولا بالكشف عن مدة الغياب، لكن من خبرتي أرى أنها ليست خطيرة".

ورغم الشكوك التي تحاصر مشاركة قائده بنزيمة، فإن الاتحاد يضم أسماء قادرة على العودة بالعلامة الكاملة، أمثال: الحارس الصربي رايكوفيتش، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والفرنسي موسى ديابي، والهولندي ستيفن بيرخفين، والجزائري حسام عوار.