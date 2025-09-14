الأهلي السعودي وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يستهل الأهلي السعودي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم بمواجهة ناساف الأوزبكي.

وتوج الأهلي بطلا للقارة بفوزه في المباراة النهائية على كاواساكي فرونتالي الياباني بهدفين دون رد في مايو/أيار الماضي.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بإحرازه الكأس السوبر السعودية على حساب النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويطمح الأهلي لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في المسابقة القارية، فهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في النسخة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وناساف:

تقام المباراة الاثنين في 15 سبتمبر/أيلول على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة السعودية.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:15 (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة الأهلي وناساف:

bein sports 2

قناة الكأس HD6

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة منذ بداية الموسم، حيث فاز بـ3 مباريات في مختلف المسابقات، واحدة منها بركلات الترجيح، وتعادل في الأخيرة أمام الاتفاق بالدوري.

من جانبه، أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، عن رضاه النسبي بأداء فريقه في مواجهة الاتفاق، التي انتهت بالتعادل السلبي الجمعة الماضي ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري السعودي.

وقال المدرب الألماني "بدايتنا في الكأس السوبر كانت جيدة، أما في الدوري فقد واجهنا بعض الصعوبات، ورغم ذلك نجحنا في خلق فرص خطيرة أمام الاتفاق في المباراة الماضية، لكن التوفيق لم يكن حليفنا. أنا واثق أننا سنستعيد قوتنا الهجومية في الجولات المقبلة، خاصة أن المباراة جاءت بعد فترة توقف أثّرت على الانسجام".

ويعوّل الأهلي على بعض الأوراق الرابحة في صفوفه أمثال مهاجمه الإنجليزي إيفان توني والجناح الجزائري رياض محرز.

أما ناساف الذي يشارك للمرة الثامنة، فلم يسبق له المنافسة على اللقب، ويأمل أن يكون حضوره هذه المرة مختلفا رغم قوة المنافسين.

ويقدّم ناساف موسما مميزا في بلاده، إذ يتربع على صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، وفاز في مباراته الأخيرة على بخارى إف سي بخماسية نظيفة.