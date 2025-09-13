الدوري القطري ينعي شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة

"رحم الله شهيد الوطن بدر الدوسري وجميع شهداء الاعتداء الغادر"، بهذه اللافتة نعت الأندية الستة التي خاضت مباريات أمس ضمن الجولة الرابعة من الدوري القطري شهداء العدوان الإسرائيلي على قطر الثلاثاء الماضي.

وتوشحت اللافتات السوداء العملاقة بالعلمين القطري والفلسطيني وحملها اللاعبون رفقة طواقم التحكيم في منتصف الملعب خلال المباريات الثلاث، وسط تصفيق من الجماهير التي غلبت عليها مشاعر الحزن والاعتزاز.

وشهدت الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر لحظة مؤثرة، حين توقفت المباريات الثلاث: السد أمام الشحانية، أم صلال أمام الدحيل، والغرافة أمام السيلية، لتكريم روح العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

وكان الدوسري أحد عناصر جهاز الأمن الداخلي (لخويا)، واستشهد قبل أيام في العدوان الإسرائيلي على الدوحة، الذي استهدف مقرًا سكنيًا كان فيه قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى جانب 5 من عناصر الحركة.

من جانبها، نشرت مؤسسة دوري نجوم قطر عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" صورة للافتة التضامنية، مؤكدة أن تكريم بدر الدوسري واجب وطني ورسالة وفاء لشهيد قدّم حياته أثناء أداء مهامه.

نتائج المباريات

وحقق الدحيل انتصاره الأول في المنافسة على أم صلال ليرفع رصيده إلى 4 نقاط صاعدًا للمركز الثامن، بينما تراجع أم صلال للمركز العاشر بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط.

كذلك تغلب الغرافة على نظيره السيلية بهدفين دون رد، ليرفع الفريق، الذي دون انتصاره الثالث هذا الموسم، رصيده إلى 9 نقاط، في حين بقي رصيد السيلية خاليا من النقاط بعدما مني بخسارته الرابعة تواليا.

وفي المباراة الثالثة حقق الشحانية فوزه الأول في الدوري القطري، على حساب السد حامل اللقب بهدف دون رد، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن مؤقتا.

في المقابل، مني السد المتوج بطلا في النسختين الماضيتين من البطولة بالخسارة الثانية في النسخة الجديدة مقابل انتصارين، ليتجمد رصيده عند النقطة السادسة، وظل مؤقتا في مركزه الرابع.