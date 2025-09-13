مانشستر يونايتد ضد مان سيتي.. ديربي مداواة الجراح وتخطي البداية المخيبة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على جاره اللدود مانشستر يونايتد -غدا الأحد- في قمة مباريات المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يتطلع كلا الفريقين لمداواة جراحهما بعد بدايتهما المخيبة في الموسم الحالي.

ويأمل كلا الفريقين في مصالحة جماهيرهما خلال الديربي، بعد بدايتهما المخيبة بالبطولة العريقة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الـ13 برصيد 3 نقاط فقط، عقب انتصاره على وولفرهامبتون وخسارته أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون.

وفي المقابل، يحتل مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للمسابقة بالاشتراك مع ليفربول بـ20 لقبا لكل منهما، في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، حيث تغلب على بيرنلي وخسر أمام أرسنال وتعادل مع فولهام.

ويعاني كلا الفريقين الغيابات قبل الديربي المنتظر، حيث أصبح هناك 13 لاعبا معرضين لخطر الغياب عن المباراة بسبب الإصابة.

📸| وصول عمر مرموش إلى مصر بالعكاز.🤕 pic.twitter.com/8KwJMrh9MM — Insider City (@InsiderCity_Ar) September 10, 2025

غيابات مؤثرة

وأصبح المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، أحدث النجوم المصابين في صفوف فريق المدرب جوسيب غوارديولا، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال لقاء منتخب بلاده ضد مضيفه بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026، الثلاثاء الماضي.

وشوهد مرموش وهو يستخدم عكازين، وركبته اليمنى مثبتة في دعامة، ويرتدي قميص منتخب مصر، ورغم عدم وضوح مدى الإصابة، كشف غوارديولا أن مرموش سيكون جاهزا خلال بضعة أسابيع، قبل فترة التوقف الدولي القادمة.

ويواجه كلا المدربين صعوبة في اختيار التشكيلة الأساسية في ظل غياب العديد من اللاعبين، فإلى جانب مرموش، ربما يفتقد جوارديولا 8 لاعبين آخرين من الفريق الأول، هم: الفرنسي ريان شرقي والكرواتي ماتيو كوفاسيتش ومواطنه يوسكو جفارديول، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف، والإنجليزي جون ستونز.

ولم يشارك فيل فودين وسافينيو في المباراة التي خسرها مانشستر سيتي أمام برايتون قبل فترة التوقف الدولي، ويواجهان سباقا مع الزمن ليكونا جاهزين لمواجهة يونايتد.

ولم يشارك ريكو لويس ونيكو أوريلي مع منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، لكن من غير المعروف ما إذا كانا سيغيبان عن المباراة.

تعثر متفاقم

أما البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، فقد تفاقمت بدايته المتعثرة هذا الموسم بسبب الإصابات، وقد يغيب عن "الشياطين الحمر" 4 لاعبين أساسيين خلال رحلته القصيرة عبر

المدينة بعد غد، حيث يتعلق الأمر بكل من ليساندرو مارتينيز وماتيوس كونيا وميسون ماونت وديوغو دالوت.

ولم يلعب ليساندرو مارتينيز منذ 2 فبراير/شباط الماضي، بسبب إصابة طويلة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، ولا يزال غائبا عن الملاعب، فيما انضم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى نظيره الأرجنتيني في غرفة العلاج في ملعب (أولد ترافورد).

وتعرض كونيا، المنضم حديثا ليونايتد من وولفرهامبتون، لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة الفريق ضد بيرنلي في 30 أغسطس/آب الماضي، ولم يشارك مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم،

ليتأكد غيابه عن المشاركة في لقاء سيتي.

ومن المحتمل أن يجبر ماونت ودالوت أيضا على مشاهدة المباراة من على مقاعد البدلاء إذا لم يستعيدا لياقتهما البدنية في الوقت المناسب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذه كانت المرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 التي يدخل فيها يونايتد مباراة الديربي وهو في مركز أعلى من سيتي في جدول ترتيب البريميرليغ، حتى لو كان بعد 3 مباريات من انطلاق الموسم، ولكن أموريم قال إن تحدي مواجهة الفريق الذي يدربه غوارديولا دائما ما يكون صعبا.