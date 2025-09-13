منع 7 لاعبين إسرائيليين من المشاركة ببطولة شطرنج في إسبانيا

انسحب 7 لاعبين إسرائيليين من المشاركة في بطولة شطرنج دولية تُقام في إقليم الباسك الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن انسحاب هؤلاء اللاعبين من بطولة أوبن سستاو الدولية، جاء بعد دعوة اللجنة المنظمة للبطولة لهم لعدم المشاركة من الأساس أو اللعب تحت راية الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE).

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا من اللجنة على جرائم الإبادة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- في قطاع غزة منذ حوالي 23 شهرا.

وأكدت الصحيفة أنه مع بدء فعاليات البطولة، لم يحضر أي من اللاعبين السبعة بالفعل إلى صالة "لاس ياناس" التي تستضيف المنافسات.

وأصدرت اللجنة المنظمة للبطولة بيانا قالت فيه "هذه الفئة المفتوحة "أوبن" (للمحترفين والهواة) تجعل من المشاركة في البطولة متاحة لجميع اللاعبين بغض النظر عن أعمارهم وأجناسهم ومستوى خبرتهم وجنسياتهم.

وأضافت: "في الواقع لا يمكن منع أي لاعب يحمل رخصة دولية من المشاركة هنا، لكن تعبيرا منا عن رفضنا للانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل، طلبنا أن يشارك اللاعبون من تلك الدولة تحت راية الاتحاد الدولي".

وفي الوقت نفسه أدان البيان الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

على الجهة المقابلة، رفض اللاعبون الإسرائيليون اللعب تحت راية الاتحاد الدولي الذي ألزم المنظمين بقبول مشاركتهم في البطولة، قبل أن يقرروا الانسحاب منها.

وأوضح بيان المنظمين أنه "في حال رفض ذلك (مشاركة اللاعبين الإسرائيليين)، فإن بطولة أوبن سستاو ستفقد اعترافها الرسمي وبالتالي لن تُحتسب نقاط التصنيف للمشاركين، وقد تُواجه البطولة خطر الإلغاء مع وجود أكثر من 100 لاعب أجنبي دفعوا بالفعل تكاليف سفرهم وإقامتهم".

وأتم البيان "هذا الإلغاء المحتمل قد يُعرّض استمرارية نادي شطرنج سستاو لخطر جدي".

بدوره قال ميغيل أنخيل ديل أولمو رئيس نادي شطرنج سستاو "هذا القرار جنّب وقوع مشاكل"، مؤكدا أن قرار الانسحاب جاء من اللاعبين أنفسهم.

وكانت مجموعات داعمة لفلسطين قد دعت إلى مظاهرة اليوم السبت في ساحة كاسكو في سستاو، احتجاجا على مشاركة محتملة للاعبين إسرائيليين في البطولة.