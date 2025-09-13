يتناول الطحالب والأعشاب.. أسرار اللياقة البدنية المذهلة لنجم التنس ديوكوفيتش

كشف نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الرابع على العالم حاليا، سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة رغم بلوغه سن الـ38 عاما.

ورغم تراجعه في التصنيف العالمي لكن ديوكوفيتش يبقى حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولات الكبرى (أستراليا المفتوحة، رولان غارس، ويمبلدون، أميركا المفتوحة) بواقع 24 لقبا، وقد حقق هذه الألقاب وغيرها الكثير في مسيرته الرياضية بسبب اهتمامه بكل التفاصيل المتعلقة بالحفاظ على جسده.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ": "عندما أستيقظ من النوم، أبدأ يومي بلحظة شكر وامتنان تعبيرا عن امتناني لكوني ما زلت على قيد الحياة، ولمنحي فرصة أخرى لأعيش يوما جديدا".

وأضاف "بعدها أبدأ بترطيب جسمي فأشرب ماء فاترا مع ليمون وملح، ثم أتناول صيغة الترطيب الخاصة بي لتعويض الإلكتروليتات والمعادن وإعادة النشاط للجسم، كما أحب تناول الفواكه، العصائر، أو شيء يحتوي على الفيتامينات".

وعند سؤاله عن عصيره المفضل أجاب الصربي "التوت المشكّل والتمر هما الشراب المفضّلان لدي. أحب تناول التمر طوال اليوم، أضيف أحيانا بذور القنب وبذور أخرى. أتناول الأطعمة الفائقة، مسحوق الماكا، والسبيرولينا رغم أن طعمها ليس لذيذا".

وتُعرف السبيرولينا بأنها طحالب زرقاء-خضراء وهي غذاء فائق لاحتوائها على مضادات أكسدة وبروتين وفيتامينات ومعادن، وتفيد في تعزيز المناعة والطاقة وتقليل الإجهاد التأكسدي.

وأوضح: "لديّ أيضا مزيج من مسحوق أخضر يحتوي على جميع الأعشاب البحرية، مذاقه جيد لأنه مخلوط مع مكونات أخرى، أضع ملعقة منه وأشعر بالسعادة".

وزاد "لا أشرب القهوة. ربما أشرب الشاي الأخضر أحيانا لأنه يحتوي على الكافيين".

وعن نشاطه الرياضي اليومي قال "بعد ذلك أبدأ النشاط البدني. أحرص على أن أبقي نشيطا حتى لو لم يكن لدي تدريب تنس أو التزام، أحب التمتع بالهواء الطلق من أجل صحتي. أحب السباحة في البحر، ركوب الدراجات، المشي، الركض، والهرولة".

وأتم ديوكوفيتش "أحب ممارسة الرياضات الأخرى أيضا مثل كرة القدم، كرة السلة، البادل، تنس الطاولة، أي شيء يبقيني نشطا، وبعد ذلك أسترخي في الساونا أو الحمام المثلج".

يُذكر أن ديوكوفيتش فشل هذا العام (2025) في الفوز بأي بطولة كبرى، إذ تقاسم ألقابها الثنائي الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز.

وتوج سينر ببطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، بينما كان من نصيب ألكاراز بطولتي رولان غاروس وأميركا المفتوحة.