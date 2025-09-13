كانيلو ضد كروفورد.. موعد أغلى نزال بتاريخ الملاكمة وقنوات البث المباشر

تستعرض الجزيرة نت موعد نزال المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز والأميركي تيرينس كروفورد والقنوات الناقلة للبث المباشر لأغلى نزال في تاريخ الملاكمة.

موعد نزال كانيلو وكروفورد

يقام النزال المرتقب في مدينة لاس فيغاس الأميركية، في أمسية استثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، التي وصفت بأنها "من أعظم الليالي في تاريخ الرياضات القتالية".

ينطلق النزال عند الساعة الرابعة فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السبت الساعة التاسعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.

قنوات البث الحي والمباشر لنزال كانيلو وكروفورد

يُبث النزال مجاناً عبر منصة نتفليكس لأكثر من 300 مليون مشترك حول العالم، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرياضات القتالية.

كما يمكنكم متابعة تغطية مباشرة ولحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

نزال تاريخي

يدخل كانيلو هذا النزال التاريخي حاملاً الألقاب الأربعة الكبرى في الوزن فوق المتوسط (WBA، WBC، IBF، WBO)، بينما يسعى كروفورد لصناعة إنجاز فريد عبر انتزاع المجد من أحد أبرز أساطير الملاكمة في العصر الحديث.

ويحاول كروفورد الذي لم يهزم في مسيرته وحقق 41 انتصارا منها 31 بالضربة القاضية، أن يصبح أول ملاكم يتوج بلقب بلا منازع في 3 فئات وزن مختلفة.

ووافق ألفاريز الذي يمتلك سجلا من 63 انتصارا 39 منها بالضربة القاضية، وتعادلين وخسارتين، سريعا على النزال.

جوائز بملايين الدولارات

ويُعد هذا النزال هو الأغلى في تاريخ الملاكمة من حيث العوائد والضمانات المالية، إذ يحصل كانيلو على مبلغ يراوح بين 150 و200 مليون دولار، بينما يتقاضى كروفورد مبلغا مبدئيا قدره 10 ملايين دولار، مع حوافز ومكافآت قد ترفع المبلغ الإجمالي إلى 50 مليون دولار.

كذلك، يُمنح الفائز مكافأة إضافية في حال تحقيق الانتصار بالضربة القاضية، إلى جانب حزام ذهبي فاخر من مجلة "ذا رينغ" (Ring Magazine)، تصل قيمته إلى 188 ألف دولار.