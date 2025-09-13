برشلونة ضد فالنسيا.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

يسعى فريق برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام رايو فاييكانو 1/1 وذلك قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد (9 نقاط).

ويأمل هانسي فليك، مدرب برشلونة، أن يظهر الفريق بشكل أفضل من الذي ظهر به أمام فاييكانو وحصد 3 نقاط جديدة لكي يواصل الفريق مشواره نحو الاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا غدا الأحد في 14 سبتمبر/أيلول على على ملعب يوهان كرويف في مدينة برشلونة.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا

bein sports 1

bein sports fr 1

منصة دايزن

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

صدمة الكامب نو

ورغم أن برشلونة كان يمني النفس بأن يلعب مباراة فالنسيا على ملعب كامب نو لكنه لن يتمكن من ذلك، بعدما زارت لجنة من مجلس المدينة مرافق ملعب كامب نو أمس الأول الثلاثاء، ورفضت تمنح النادي الكاتالوني التصاريح اللازمة للعودة إلى ملعبه الذي أعيد تصميمه.

وبدأت عملية إعادة بناء ملعب برشلونة قبل أكثر من عامين، وسط رغبة المجلس في افتتاح الملعب بعد تحديثه تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 125 لتأسيس برشلونة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن العودة إلى الملعب آنذاك كانت رمزية بمباراة غير رسمية.

وسيضطر برشلونة لخوض اللقاء على ملعب يوهان كرويف، الذي يتسع لـ6000 متفرج، مما يعني أن برشلونة سيفقد الكثير من الدعم الجماهيري في هذه المباراة.

ورغم ذلك، سيعول فليك على قدرات لاعبيه في تحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات، خاصة مع تألق لاعبي الفريق مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي.

ويحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد أربع نقاط، حيث فاز بمباراة وتعادل في مثلها وخسر في واحدة أيضا.

ولكن الفريق سيدخل هذه المباراة منتشيا بعدما فاز على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

وفي أخر 5 مباريات بين الفريقين فاز برشلونة بـ4 مواجهات وانتهت واحدة بالتعادل.

التشكيلتان المتوقعتان لبرشلونة وفالنسيا

برشلونة: غارسيا، مارتن، كوبارسي، غارسيا، كوندي، كاسادو، بيدري، بردغجي، أولمو، توريس، راشفورد.

فالنسيا: أجريزابالا، لويز غايا، تاريجا، دياكابي، فولكييه، ربوخا، رامازاني، غيرا، سانتا، لوبيز، دانجوما.