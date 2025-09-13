أكمل للتو 18 عاما، ومع ذلك فهو مرشح حقيقي للفوز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم هذا العام، ليكتب مبكرا قصة نجاح مثيرة في ملاعب الساحرة المستديرة.

لكن ما نلقي عليه الضوء هنا، ليس أداء الجناح الشاب في الملاعب من أهداف رائعة أو تمريرات سحرية، وإنما ما يظهر تباعا من صفات شخصية تظهر نضجا لافتا يسبق سنوات عمره بكثير.

ومن يتابع كرة القدم والرياضة بشكل عام، يدرك أن التفوق الرياضي ليس كافيا وحده لتحقيق مسيرة ناجحة ونموذج يحتذى به، وإنما يحتاج إلى دعم ونجاح موازٍ يتعلق بالصفات الشخصية والقدرة على إدارة الموهبة والتعامل مع المجتمع ووسائل الإعلام.

النضج، والتواضع، والطموح، والوفاء للأسرة، صفات بدت واضحة في تصريحات ومواقف عديدة للاعب الشاب، كان آخرها حوار أجراه مع الصحفي الشهير خوسيه رامون دي لا مورينا وتناقلته وسائل إعلام إسبانية وعالمية.

العائلة

يتحدث النجم الشاب باستمرار عن عائلته بالكثير من الفخر والامتنان. ليس فقط والدته التي يصفها بالملكة وإنما أيضا جدته، فضلا عن أبيه وحتى أخيه الصغير.

يتحدث لامين عن جدته من جهة الأب وكيف جاءت من المغرب، وكيف كانت تعمل صباحا ومساء وليلا حتى تمكنت من جمع بعض المال الذي ساعدها على إحضار والده وعمته.

كما يتحدث عن والدته التي قدمت من غينيا، ثم عن البداية المتواضعة للأسرة، ولا يخجل من أن يقول إنها كانت تعيش في دار للإيواء، ثم في شقة صغيرة كان مطبخها يقع داخل الغرفة، كما أن والدته كانت تضطر للعمل من أجل كسب العيش.

العائلة دائما حاضرة في حديث النجم الشاب، وعندما سُئل عما فعل عقب أول مباراة له بقميص برشلونة ضد فريق ريال بيتيس، قال إنه تناول العشاء مع عائلته واحتفل معهم ومع الأصدقاء المقربين.

🗣️ لامين: بعد أول مُباراة رسمية لي مع نادي برشلونة [ضد بيتيس] أمي وبختني وقالت لي أذهب لتدرس pic.twitter.com/k1wQtGCrI3 — FCB World (@forcabarca_ar) September 11, 2025

حتى الساعة التي يرتديها في يده ولفتت نظر محاوره فسأله عن مصدرها، وكانت الإجابة بالفخر المعتاد: إنها هدية من أمي.

أما عن البيت الذي اشتراه لأمه فيقول إنه سألها عن المنطقة التي تفضل أن تمتلك بيتا فيها، ويضيف "هي بالنسبة لي ملكتي وهي أغلى ما عندي، ولهذا أريد أن تكون سعيدة".

وعن أخيه الصغير الذي لم يصل إلى سن المدرسة بعد يقول لامين جمال إنه يتمنى له السعادة ويأمل "أن يحظى بالطفولة التي كنت أتمنى أن أحصل عليها".

يتحدث لامين جمال كذلك عن حرص والدته على الاهتمام بالدراسة ودفعه للأمام باستمرار، مع تأنيبه إذا قصّر في دراسته.

ومع تفهمه أن تقدمه الرياضي ربما يبرر تقصيره الدراسي إلا أنه يحرص على نصح أقرانه بعدم التعويل على ذلك، فحلم التفوق الرياضي قد لا يتحقق وبالتالي لا يجب إهمال الدراسة.

وفي لفتة كرم منك ستتبرع بمئة كرة. لمَن❓ لامين: للحيّ الذي ترعرعت فيه، عندما كنّا نلعب في الحديقة بلا كرات أحيانًا.. سأعطيها لروكافوندا. ليس لمدينة ماتارو—لروكافوندا. مئة كرة لروكافوندا pic.twitter.com/6bvED7LcZ6 — FCB World (@forcabarca_ar) September 11, 2025

الحلم والوفاء

الحلم، حاضر هو الآخر في تصريحات لامين جمال، يشير إلى أنه طالما حلم بأن يصبح نجم كرة قدم مشهورا، ويقول إنه كان دائما يحلم بالمزيد.

اللافت أن النجم الشاب يتمتع بمزيج مدهش من التواضع، وكذلك الطموح لإنجازات كبيرة في الحاضر والمستقبل.

أما عن الهدايا التي يقدمها وآخرها مئة من كرات القدم، فقد سأله المحاور لمن سيقدمها؟ فقال إنه سيهديها للحي الذي ترعرع فيه، متذكرا أنه مر بأوقات كان يلهو فيها مع أصدقائه في الحديقة وربما لا يجدون كرة يلعبون بها.

الكرة الذهبية

تعود العائلة والأصدقاء للحضور في تصريحات لامين جمال عندما سُئل عن كيف سيحتفل إذا فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث أكد أنه سيحتفل معهم، لأنهم من كانوا إلى جانبه في كل الأوقات.

وتلمع عيناه عندما يقول إن الفوز بهذه الجائزة في سن لـ18 سيكون شيئا مذهلا، لكن التواضع يعود ليصبح بطل الموقف عندما يضيف "إذا لم يتحقق الأمل هذا العام فسأواصل العمل من أجل التحسن يوما بعد يوم، فهذا هو الطريق".

العنصرية

بما أنه ليس من أصحاب البشرة البيضاء، فقضية العنصرية تفرض نفسها، خصوصا في أجواء تطل فيها بين الحين والآخر بوجهها القبيح فتلطخ روعة التنافس الرياضي.

يقول النجم الشاب إنه لا يهتم، لكنه أيضا لا يفوّت فرصة السخرية من هذه الحماقة ويضيف "هل سبق ورأيتَ شخصا أسود يقول لأحد في الشارع أنت أبيض؟ لا، لأن لدينا عقلا، وهذا ليس تعميما، إنها قِلّة من الناس لديهم نقص ما، لذلك لا أقلق".