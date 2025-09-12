خبراء المناخ يحذرون: كأس العالم 2026 في خطر

حذّر خبراء المناخ من أن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد يكون الأخير في أميركا الشمالية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

ووفقًا لتقرير "ملاعب في خطر"، الصادر الثلاثاء الماضي، والذي أعدته منظمة "كرة القدم من أجل المستقبل" و"الهدف المشترك" و"جوبيتر إنتيليجنس"، فإن 10 من أصل 16 ملعبًا مخططًا لها لكأس العالم 2026 تجاوزت بالفعل عتبة الأمان التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترات الاستراحة لتناول الماء (32 درجة مئوية)، في حين تصل درجة الحرارة في 10 ملاعب بانتظام إلى 35 درجة مئوية، وهو الحد الذي حدده العلماء باعتباره الحد الأقصى للتكيف البشري.

وبحسب التقرير فإنه بحلول عام 2050، سيتعين على ما يقرب من 90% من ملاعب أميركا الشمالية التكيف مع درجات الحرارة القصوى، كما أن جميع ملاعب كرة القدم للهواة التي خضعت للتحليل مُعرّضة بالفعل لمخاطر مناخية جسيمة.

تجربة كأس العالم للأندية

وأثار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في كأس العالم للأندية لكرة القدم مخاوف بشأن بطولة كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وطبق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استراحات من أجل إنعاش الجسم، وإجراءات لتخفيف حدة الحرارة، لكن المدربين واللاعبين اشتكوا من كثرة مواعيد انطلاق المباريات بعد الظهر، مما يجعل الفرق تتنافس تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتواجه 9 من المدن الـ16 المضيفة لكأس العالم 2026 ظروفا تعد "شديدة الخطورة" للمصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة، وقال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين إنه سيبحث عن طرق أفضل لحماية اللاعبين.

خوان ماتا وسيرج غنابري يحذران

كما حذّر الإسباني خوان ماتا، بطل كأس العالم 2010، من الوضع المناخي في بلاده وتأثيره على كرة القدم.

وقال "بصفتي إسبانيا، لا يمكنني تجاهل حقيقة أزمة المناخ. نشهدها أكثر من أي وقت مضى، من موجات حر غير مسبوقة إلى فيضانات كتلك التي شهدتها فالنسيا. لطالما وحّدت كرة القدم الشعوب، لكنها تُذكّرنا أيضًا بما نخاطر بفقدانه إن لم نتحرك".

وأضاف "لدينا جميعا دور نلعبه في مواجهة هذا التحدي، من أجل خير مجتمعاتنا الحالية والأجيال المقبلة".

كما تحدّث المهاجم الألماني سيرج غنابري، مسلّطًا الضوء على صحة اللاعبين قائلا "حتى بالنسبة للمحترفين مثلنا، أصبحت ظروف اللعب قاسية بشكل متزايد. اللعب في درجات الحرارة هذه خطير. كرة القدم أكثر من مجرد لعبة. إنها قوة للوحدة والأمل. لكنها تُظهر لنا أيضا ما قد نخسره إذا استمرت أزمة المناخ. حان وقت التحرك".

ويبدو أن قطر كانت سبّاقة حيث استضافت كأس العالم في ديسمبر/كانون الأول 2022.